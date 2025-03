Todo lo que no se vio en televisión de la despedida de Ana Garcés tras morir Jana en 'La Promesa'

Cuando se cumple justo una semana del final de Ana Garcés en 'La Promesa', con la muerte del personaje de Jana que conmocionó a todos, los perfiles oficiales de la serie en RRSS han compartido lo que no se vio de la despedida de la actriz una vez concluyó el rodaje de su última escena.

Hay que recordar que la última secuencia que grabó no fue la de su muerte ni la de su velatorio, sino esa especie de ensoñación que hubo entre Jana y Manuel antes de que éste despertara y descubriera que su esposa ya había fallecido. Una escena muy emotiva que puso el broche de oro al paso de la actriz por la ficción de TVE.

Una vez se finalizó dicha secuencia, Ana Garcés recibió un aplauso largo y atronador de parte del elenco artístico de 'La Promesa' presente en ese momento -como Xavi Lock (Curro), Manuel Regueiro (Alonso) o Marga Martínez (Petra)- y de todo el equipo técnico mientras Josep Cister le hizo entrega del ya clásico ramo de flores.

La joven, por su parte, no pudo contener las lágrimas ante tanto arrope y cariño de los que han sido sus compañeros durante más de dos años. Tras minutos de aplauso, y sobre la escalinata del hall de La Promesa, Ana Garcés pronunció unas palabras de despedida, prácticamente al borde del llanto.

"Gracias a todos. He pensado muchos estos días qué os podría decir aquí, pero lo único que os puedo decir es que me lo habéis enseñado todo, que gracias por haber acogido con los brazos abiertos todos y cada uno de vosotros, por haberme presentado a vuestro amigos y a vuestras familias, por haber confiado en mi para todo. Me habéis enseñado todo lo que sé", empezó diciendo la intérprete.

"Este ha sido mi primer proyecto, pero creo que es algo que no se me va a olvidar en la vida y quiero que sepáis que todos sois unos peleones y que habéis trabajado súper bien. Que si yo sigo aquí dos años y medio después es porque sois un equipo maravilloso. Os quiero muchísimo y que nos encontraremos por el camino", terminó Ana Garcés con la voz totalmente quebrada.

Acto seguido, bajó de esas escaleras y Xavi Lock, su hermano Curro en la ficción, demostró el grandísimo cariño que se ha fraguado entre ellos y la pena que sintió con su marcha a tenor del vehemente abrazo que le dio. Ana Garcés también recibió abrazos de miembros del equipo técnico, del director de 'La Promesa', Miguel Conde, y del propio Josep Cister, el creador.

Por último, para cerrar por todo lo alto esta despedida compartida ahora en redes sociales, Ana se fundió en un inmenso abrazo con Arturo García Sancho, quien ha sido su principal compañero en la serie por la gran historia de amor que ha habido entre ellos.