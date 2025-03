Rostros del reparto de 'La Promesa' sorprenden al hablar así de Ana Garcés y cómo era trabajar con ella

Tras la dura y controvertida marcha de Ana Garcés de 'La Promesa' tras más de dos años de rodaje y 550 capítulos, que se ha resuelto con la muerte trágica del personaje protagonista de Jana Expósito, varios compañeros del elenco artístico le han dado una sorpresa a la actriz con unas emotivas palabras.

El vídeo ha sido publicado en los perfiles oficiales de la ficción de TVE. "Te dieron un papel maravilloso, el de Jana, pero tú lo has llevado a la estratosfera. Lo has bordado niña, has hecho una Jana insuperable", empieza Marga Martínez, la intérprete que da vida a Petra Arcos, dejando claro que su relación en la vida real es diametralmente opuesta a la que existía en el serial.

"Ha sido un placer enorme compartir ese camino contigo y que te admiro mucho", prosigue Ángela Echaniz, Vera en 'La Promesa'. En la zona de servicio, las míticas cocineras, Simona y Candela (Carmen Flores Sandoval y Teresa Quintero) también le muestran su inmenso cariño a Ana Garcés: "Te queremos muchísimo. Que hay que celebrarlo porque hemos estado dos años y medio disfrutando mogollón".

"Es una lástima y es una suerte a la vez haber podido coincidir contigo y grabar algunas secuencias que me han sabido a poco", afirma Daniel Schröder, el galán que encarna al padre Samuel. "Ha sido maravilloso cruzarme contigo", añade por su parte Andrea del Río (Teresa).

En su caso, Isabel Serrano, Leocadia de Figueroa en 'La Promesa' y autora del crimen de Jana para muchos, considera que ha sido un regalo compartir proyecto con Ana Garcés en estos últimos meses: "Tú has sido uno de esos regalos más inesperados de mi vida y yo lo traslado a mi vida, ha sido un regalo para mí trabajar contigo".

"Me muero de ganas de volver a coincidir contigo", llega a desear Guillermo Serrano, que interpreta a Lorenzo. "Creo que has sido una protagonista y una compañera inigualable, inmejorable. Te admiro muchísimo y te quiero mucho más", dice Enrique Fortún, que representa el papel de Lope, el cocinero. "Ha sido un gusto conocerte aquí y poder compartir, aunque no haya sido en escena, todos los momentos que hemos compartido fuera de plató", comenta Manu Imizcoz (Santos Pellicer).

Por último, es Eva Martín, la marquesa de 'La Promesa' y quien más escenas ha compartido con Ana Garcés, la que cierra ese conjunto de dedicatorias. La otra gran protagonista, que también ha salido del reparto tras su detención, ha dirigido unas palabras preciosas a su archienemiga en la serie.

"Yo te quiero dar las gracias porque ha sido, lo primero, un placer conocerte. Todos los que hemos trabajado a tu lado sabemos que te has dejado la piel y creo que puedes estar súper orgullosa del trabajo que has hecho. Toda la suerte del mundo y muchas gracias por todo", sentencia la actriz que ha dado vida a Cruz.