Nacho Abad cuenta la pregunta más comprometida que le han hecho sobre Ana Rosa y Susanna Griso

Entre conducir diariamente 'En boca de todos' y su cita semanal en el prime time de Cuatro con 'Código 10', Nacho Abad parece no poder abandonar las mesas de tertulia en toda la semana. Sin embargo, en una reciente entrevista, el periodista ha encontrado el tiempo para sincerarse sobre su competencia más directa con 'Al rojo vivo' en La Sexta además de desvelar la "pregunta más impertinente" que le han hecho sobre Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.

Sobre su cambio de registro, pasando de sucesos a política, el presentador de Mediaset ha reflexionado sin tapujos. "No conozco a nadie que lo haya hecho. Vengo de un mundo jurídico, de pruebas y, ahora, la política es un mar de corrupción. Yo nado dentro de ese mar de odio y de fango con muchísima facilidad porque conozco el paño", ha asegurado el periodista en su entrevista para El Mundo.

Nacho Abad se diferencia de Ferreras y el resto de su competencia: "La clave de mi programa es la pluralidad"

A su vez, Nacho Abad no ha dudado en pronunciarse sobre sus victorias contra Antonio García Ferreras, contra quién compite cada día en la misma franja. "Hemos ganado unos cuantos días, pero no es lo habitual. La clave de mi programa es la pluralidad. En muchas tertulias sólo se invita a gente de la misma tendencia. En la mía hay gente de derechas y de izquierdas", ha explicado el presentador, explicando la diferencia entre las mesas de debate de 'En boca de todos' y 'Al rojo vivo'.

"Yo no veto a nadie y, en otros sitios, sí. Hay una libertad absoluta incluso para hablar de mí", ha asegurado el rostro de Cuatro, reivindicando la libertad de expresión de su tertulia. "Hay programas en los que no te puedes meter con el presentador porque no vuelves al programa. Yo no tengo ningún problema en que se metan conmigo, en que me critiquen o en que hagan análisis discrepantes al que yo hago", explica el periodista.

Así, Nacho Abad también se ha sincerado sobre la pregunta "más impertinente" que le han hecho durante una entrevista, pronunciándose sobre las dos "reinas de las mañanas". "La más comprometida fue la de que cuál era mejor de las periodistas más influyentes con las que he trabajado: Susanna Griso o Ana Rosa. Responderé cuando escriba mis memorias", ha zanjado el presentador de 'En boca de todos', evitando escoger entre sus antiguas compañeras.

"Trato de contar lo necesario para comprender la noticia. Hago tres horas y media de directo cada día. Es muy difícil no equivocarse. Seguro que habré cometido algún exceso", ha explicado el comunicador sobre la fórmula del éxito de su programa y el balance que trata de seguir diariamente. "Me da lo mismo, porque prefiero estar tranquilo. Primero es la conciencia y, después, la audiencia", ha asegurado sobre las guerras por la audiencia.

Ha sido entonces cuando ha denunciado la "falta de libertad" en algunos espacios de televisión. "Pues en algunos veo falta de libertad y uno que es importante: uno no nace rey y se queda rey para toda la vida. En algún momento hay que abdicar o se cae uno del trono", ha subrayado el periodista. "No va por nadie. Hay muchos tronos y uno tiene que aprender a ser humilde", ha aclarado, negando que se trate de un dardo directo a Ferreras.

