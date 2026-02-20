Euprepio Padula no se corta en señalar a este alto mando de Mediaset tras lo permitido a Nacho Abad en 'En boca de todos'

Nacho Abad vuelve a estar 'en boca de todos', y nunca mejor dicho. El presentador del programa de Cuatro ha vuelto a recibir multitud de críticas en las redes sociales por su última salida de tono en directo, al referirse de una manera muy despectiva a la exedil popular de Móstoles que ha denunciado al alcalde de la localidad por acoso sexual y laboral.

"Yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles", soltó sin miramientos Nacho Abad ante la estupefacción de sus colaboradores. Al darse cuenta de la que se iba a liar, el presentador rectificó enseguida: "De la concejala de Móstoles, perdón". "No la llames tipa", le reprocharon los tertulianos presentes en la mesa de debate. Algo que hizo saltar al comunicador: "Lo he corregido. Lincharme, condenarme. ¿Me voy a la cárcel? ¿No tenéis un lapsus vosotros nunca?".

Además, por si fuera poco, dejó claro que la exconcejala "no es víctima, es denunciante, es afectada, pero no es víctima". Esta forma de referirse a una mujer que, encima, ha denunciado por acoso sexual a su jefe, enfadó sobremanera a los usuarios de las redes sociales, quienes arremetieron duramente contra él.

Euprepio Padula se hace eco de la polémica de Nacho Abad con una crítica a la presidenta de Mediaset

La crítica de Euprepio Padula a Cristina Garmendia tras la última polémica de Nacho Abad.

Pero no solamente Nacho Abad ha sido blanco de las críticas. Y es que el periodista y colaborador habitual de TVE Euprepio Padula se ha hecho eco de la polémica y no ha dudado en mandar un mensaje a Cristina Garmendia, actual presidenta de Mediaset y exministra socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, por permitir ese tipo de actitudes en el grupo de comunicación.

Padula adjunta en su cuenta de X el vídeo viral del momento en el que Nacho Abad tilda de "tipa" a la exconcejala de Móstoles, al que añade lo siguiente: "Alucinante que Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset, permita esto en su tele". Un comentario que ha sido respaldado por el resto de usuarios de la red social: "Sí, es una vergüenza, pero bueno, es Mediaset. Lleva tantos años haciendo estas cosas, que lo único que hemos podido hacer, es dejar de sintonizar esa porquería", escribía una tuitera.

Otro iba más allá, y pedía la dimisión de Cristina Garmendia: "Si no puede impedir estas machistadas en Mediaset del fascista de 'Macho Abad' debería dimitir por dignidad". Por el momento, la presidenta de Mediaset desde mayo de 2024 no se ha pronunciado al respecto de estas críticas.