Varios colaboradores se sublevan a Nacho Abad y él se revuelve como nunca: "Echadme, me voy a la cárcel"

Nacho Abad ha vivido un debate más tenso de lo habitual en 'En boca de todos' cuando parte de su mesa de colaboradores se le ha echado encima por cómo se ha referido a la denunciante del alcalde de Móstoles por acoso sexual. El espacio de Cuatro se encontraba repasando la última hora de la denunciante de la presunta violación del DAO cuando entre comparaciones el presentador terminó estallando por el caso que salpica al Partido Popular.

"No puede haber víctimas de primera y de segunda, estamos con las víctimas en todos los casos", comenzaba advirtiendo María José Pintor, una de las colaboradoras de 'En boca de todos', insistiendo en se debe mostrar el mismo apoyo tanto a la supuesta víctima que ha denunciado al DAO de la Policía Nacional por violación como a la denunciante de Manuel Bautista, alcalde de Móstoles.

Sin embargo, Antonio Naranjo no ha tardado en parar los pies de su compañera despreciando la denuncia de la trabajadora del Ayuntamiento de Móstoles. "Lo que no puede ser es que compares a una persona violada con una señora que tiene un problema laboral, ya está", señalaba el tertuliano con el apoyo de Nacho Abad. "No sé si has visto la denuncia que ha presentado la señora porque no ha presentado una denuncia por violencia laboral, lo ha hecho por violencia de acoso sexual, que no es lo mismo", le recriminaba su compañera.

Ha sido entonces cuando el conductor de 'En boca de todos' se ha metido en un jardín a la hora de referirse a la denunciante. "Yo quiero aclarar algo a los espectadores, yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles, la concejala de Móstoles", ha subrayado el periodista antes de que el lado izquierdo de la mesa de debate le parase los pies. "No la llames tipa", le ha advertido un colaborador de fondo con tono serio.

"Perdón concejala, he corregido, he dicho tipa y luego concejala. Echadme, condenadme, me voy a la cárcel, coño. ¿No tenéis lapsus vosotros nunca?", ha comentado visiblemente molesto mientras trataba de seguir con su explicación. Pero Nacho Abad no ha podido ocultar su enfado durante el resto de la tertulia. "Perdona, concejala y víctima", le corregían de nuevo. "No, no es víctima. Es denunciante, es afectada, pero no es víctima", ha exclamado el comunicador.

Ha sido entonces cuando se ha dirigido a Antonio Naranjo en busca de apoyo. "¿Una mujer es víctima solo por el hecho de denunciar?", le preguntaba el presentador al periodista para silenciar las quejas de sus compañeros sin éxito. "Según la ley vigente sí, otra cosa es que la ley vigente sea una mamarrachada proclamada por las nuevas personas que luego cuando les toca hacer caso lo tapan", señalaba el rostro de Telemadrid incendiando aún más el debate.

"¿Pero cómo puedes decir esas cosas? si luego tú no eres así", preguntaba escandalizada la colaboradora antes de que Nacho Abad terminase de estallar. "Si queréis echamos a Antonio y que no hable. Si me vais a castigar porque he dicho tipa, que es un deje que tengo, que ya me he disculpado y me tengo que fustigar y me queréis condenar, perfecto", recriminaba el comunicador algo alterado.

"Si queréis que Antonio no hable porque no os gusta su opinión, lo echo del plató. ¿Queréis que lo eche del plató? Pues entonces no lo interrumpáis", termina advirtiendo Nacho Abad antes de retomar la tertulia sobre las denuncias denunciando el "linchamiento" que estaba sufriendo en directo y dejando claro que pensaba hacer caso omiso de las advertencias de sus compañeros.