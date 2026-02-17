Nacho Abad pierde la compostura en Cuatro y dos colaboradores le dicen 'hasta aquí': "Nos has faltado al respeto"

Nacho Abad ha perdido la compostura -una vez más- en 'En boca de todos'. Ha ocurrido en el programa de este martes, 17 de febrero. Esta vez, Sarah Santaolalla y Fernando Carrera, tertulianos habituales del formato de Cuatro, han sido la diana de sus ya frecuentes desmanes y exabruptos.

Todo se ha desencadenado cuando en un momento dado del coloquio ha salido a colación el novio de Isabel Díaz Ayuso. El magacín no tenía previsto hablar de la presidenta madrileña ni de su pareja y así lo ha corroborado también Antonio Naranjo, otro de los rostros asiduos: "De verdad, luego ya hablaremos de la pareja de Ayuso".

"No, no hablaremos, sabes perfectamente que no hablaremos de la pareja de Ayuso", ha saltado Fernando Carrera. "No, no hablaremos. Nunca llega ese momento. Nunca llega", ha apoyado Sarah Santaolalla, dejando caer que, por lo que sea, en 'En boca de todos' se mira para otro lado ante las informaciones delicadas sobre el novio de Ayuso.

Pues bien, esa insinuación de que en su programa se censura hablar de la política del PP y de González Amador ha provocado el estallido de Nacho Abad con muy malas formas, perdiendo completamente los papeles. "Sois unos mentirosos, los dos sois unos mentirosos. Y os lo voy a decir con palabras gruesas: mentirosos", ha gritado el presentador tanto a Sarah Santaolalla como a Fernando Carrera.

"Aquí se ha hablado de la pareja de Ayuso, se ha hablado de Ayuso en varias ocasiones. Otra cosa es que vosotros solo queréis hablar de Ayuso", ha añadido el conductor de 'En boca de todos'. "Nosotros no hemos hablado de Ayuso jamás", le ha rebatido el presidente del PSC de Badalona. "Es como si yo digo que vosotros solo queréis hablar de Sánchez", le ha confrontado también Santaolalla.

"Para llamar mentiroso a alguien hay que escuchar primero. ¿Has oído la palabra que hemos empleado? He dicho que no hablaremos hoy. Y me acabas de llamar mentiroso", ha continuado un Fernando Carrera que no estaba dispuesto a dejar pasar esa falta de respeto de Nacho Abad.

Fernando Carrera: "Quien has mentido eres tú. Y más que mentir, quien nos ha faltado al respeto has sido tú"

"Sí, en esa afirmación", se ha reafirmado el comunicador. "Es que es mentira lo que has dicho tú. He dicho que no vamos a hablar de Ayuso. ¿Vamos a hablar de Ayuso? No. Entonces he dicho la verdad. Quien has mentido eres tú. Y más que mentir, quien nos ha faltado al respeto has sido tú", ha sentenciado el colaborador, plantándose con vehemencia junto a Santaolalla frente a los excesos de Abad.

"¿Queréis seguir reventándome el programa? ¡Coño!", ha exclamado, desbocado, Nacho. "Yo te he llamado mentiroso porque en este programa sí se ha hablado de Ayuso", ha justificado sobre sus palabras a Fernando y Sarah. "Yo he dicho que hoy no se va a hablar de Ayuso, cosa que es verdad", ha insistido muy tajante el analista.

"Concreta el complemento circunstancial de tiempo. Tú te referías al pasado también", le ha señalado Nacho. "Busca las imágenes. Eso lo dirás tú. ¿Me vas a decir a mi a lo que yo me refiero?", le ha encarado Fernando Carrera, visiblemente molesto.