Antonio Naranjo amenaza con marcharse de 'En boca de todos' tras lo ocurrido hoy con Ramón Espinar

Este jueves se ha vivido un momento de muchísima tensión en 'En boca de todos' por el enfrentamiento entre Ramón Espinar y Antonio Naranjo con un Nacho Abad que no paraba de frenar al ex político de Podemos pero daba manga ancha al periodista para que dijera lo que quisiera.

Todo llegaba en pleno debate de 'En boca de todos' sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre el trágico accidente de Adamuz y después de que el programa se preguntara si estamos ante "el gobierno más macarra". Así, Ramón Espinar pedía que por favor no se hiciera demagogia con las víctimas y con la tragedia. "Tú eres un comunista y has trabajado de ser un comunista", le soltaba entonces Antonio Naranjo. "¿Y tú que trabajas de ser un fascista?", le replicaba Espinar a su compañero provocando que Nacho Abad le pidiera silencio.

"No seas faltón, decirte que eres de derechas no es faltarte y tú no seas faltón, yo no te digo que tu trabajas de ser un fascista porque es feo decir eso a una persona con la que te ves todos los días", le solicitaba Ramón Espinar al periodista. "Por favor peleaos luego en el intermedio, vamos al contenido", les pedía Nacho Abad tratando de cortar a Ramón Espinar.

"¿Puedo hablar alguna vez o los demócratas no van a parar de interrumpirme cada vez que yo me ponga a hablar en este programa?", se quejaba Antonio Naranjo dando un golpe en la mesa. "Habla, ya no va a hablar ni Dios", le decía Nacho Abad dándole la razón.

Tras ello, Antonio Naranjo defendía que "tú eres comunista porque lo dices". "¿Y tú no eres de derechas?", le cuestionaba Espinar. "Eres muy de derechas y no pasa nada yo te quiero igual", insistía el colaborador. "Que me importa un carajo lo que tu pienses, yo voy a los hechos", se defendía el presentador de Telemadrid. "Lo que no puede ser es que cada respuesta que intenta ser argumentada se haga siempre una apelación que es lo único que sabéis hacer y lo que hace el presidente del Gobierno diciendo que eres un facha y lo único que hacéis es enturbiar el debate", aseveraba Naranjo.

"No seas tramposo, eres tú el que me has dicho que soy un comunista", sostenía Ramón Espinar. "Esto a la gente no le gusta", les advertía Nacho Abad. "Es que no le puedes decir a alguien que vive de ser un comunista", se justificaba Ramón. "Que me da lo mismo, uno se pone un puntito y ya está, dejadle que termine de hablar", le espetaba Nacho Abad a su tertuliano. "Pero es que no se puede dejar pasar y que sea un faltón con los compañeros", incidía el ex político.

"No seas faltón conmigo, te lo digo desde el aprecio personal que te tengo", le volvía a decir Ramón. "De verdad yo voy a coger y me voy a ir ehhh que yo ya soy mayor para aguantar chorradas", amenazaba Naranjo. "Te puedes ir cuando quieras", le contestaba el presentador mientras ambos seguían discutiendo y Nacho Abad le pedía a Ramón Espinar que se callara mientras Naranjo si podía decirle a su compañero que vive de ser comunista. "Se ha acabado, no quiero peleas personales", sentenciaba Abad.