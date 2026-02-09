Desmontando a Antonio Naranjo, que falsea los datos de audiencia de 'TeleAyuso' para defender que gana a RTVE

Este domingo, Telemadrid decidió apostar por un especial de 'Análisis: Diario de la Noche' con Antonio Naranjo para cubrir en directo las elecciones autonómicas en Aragón y el escrutinio. Un especial que se vio las caras con el de RTVE que condujeron Alejandra Herranz y Pepa Bueno y con el especial de 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras al frente en La Sexta.

Así, Naranjo irrumpió en el prime time del domingo ganando cuota de pantalla en Telemadrid, donde ya está a diario de lunes a jueves a partir de las 21:40 horas, para analizar toda la última hora de los comicios en Aragón. Lo hizo con una mesa carente de pluralidad, formada por Esperanza Aguirre, Tomás Gómez, Soraya Rodríguez y José Manuel García-Margallo.

Un formato, como se puede ver, acorde a lo que es Telemadrid hoy en día: una televisión al servicio de Isabel Díaz Ayuso y el PP madrileño, con un Antonio Naranjo que no para de ganar enteros en una cadena en la que se sigue apostando por rostros escorados hacia la derecha como Carlos Cuesta, que este lunes se ha estrenado en las tardes con el programa 'Hablamos de Madrid'; en el que se habla de todo menos de Madrid.

Pues bien, un día después de esa cobertura especial de las elecciones de Aragón, Antonio Naranjo ha querido presumir de datos de audiencia del especial de 'Análisis: Diario de la Noche', destacando que el formato cosechó un 7,8% frente al 7,7% de TVE y el 6,9% de La Sexta. Lo hace, eso sí, manipulando y utilizando las audiencias a su antojo para tratar de vender a sus seguidores que su programa ganó en audiencia a los especiales de La 1 y de La Sexta.

Los programas sobre las Elecciones quedamos así:



- @analisisDN en @telemadrid 7.8.

- TVE 7.7.

- Ferreras/La Sexta 6.9.



Muchas gracias a todos. pic.twitter.com/UgSj5pmXHy — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) February 9, 2026

Primero, Antonio Naranjo ha adulterado la realidad comparando los datos globales de los especiales de TVE y de La Sexta en todo el país con un resultado autonómico. Cosa que no se puede hacer. No es correcto, y demuestra una ignorancia supina, equiparar una cifra regional con una de ámbito nacional, que es lo que precisamente ha hecho él.

Para realizar una comparación adecuada, rigurosa y alejada de manipulaciones, hay que cruzar los datos de Telemadrid con los registros de TVE y La Sexta en la Comunidad de Madrid. Y así, el escenario es bien diferente, pues en la franja de estricta coincidencia entre las 21:04 y las 23:02 horas, la cobertura de La 1 obtuvo un 10% en Madrid, que si lo sumamos con el Canal 24 horas sube al 12,1% en este mercado tal y como ha señalado Hugo Carabaña, trabajador de GECA, consultora de audiencias.

Además, el especial de RTVE que condujeron Alejandra Herranz y Pepa Bueno desde las 21:20 horas anotó un 8,5% entre los espectadores madrileños y no coincide en absoluto con el registro de audiencia que Antonio Naranjo ha señalado (7,7%). Un dato aún superior al sumar lo que firmó en el Canal 24 horas, elevándose a un 10,5% en total.

El señor 🍊 me tiene bloqueado, pero estos datos de #Audiencias son intencionadamente falsos:



La 1 marcó en coincidencia con su programa (21h04-23h02) un 10,0% (12,1% con el 24h)



El especial de RTVE (desde las 21h20) marcó un 8,5% (10,5% con el 24h)



Ya esta bien de mentir pic.twitter.com/M9gHfMlhCZ — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) February 9, 2026

La respuesta del presidente de RTVE al "engaño" de Antonio Naranjo

Por otro lado, José Pablo López, el presidente de RTVE no se ha reprimido su corte a Antonio Naranjo por tratar de engañar a la audiencia. "A ver... es un mero ajuste selectivo de las cifras de TVE para 'optimizar la narrativa'", escribe el