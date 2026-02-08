RTVE modifica la programación de La 1: Reduce 'Aquí la tierra' y 'D Corazón' y altera hoy la emisión de 'La película de la semana'

Si este sábado, La 1 ha cambiado su programación de tarde cancelando la emisión de 'Cine de barrio' y sustituyéndolo por un especial de 'Aquí la tierra' de dos horas de duración para seguir toda la cobertura de la borrasca Marta con Jacob Petrus; el domingo la cadena pública alterará su programación de tarde y prime time con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón.
Así, por la tarde, La 1 modificará su programación habitual y en lugar de la tercera película emitirá un especial informativo a partir de las 19:45 horas. Mientras que 'Aquí la tierra' adelantará y reducirá su emisión pasando a emitirse únicamente entre las 20:20 y las 20:45 horas.
Más información
Ya en prime time, después del 'Telediario', La 1 de TVE volverá a conectar con el especial informativo '8F: Aragón decide' presentado por Alejandra Herranz y Pepa Bueno, que se alargará mínimo hasta las 22:30 horas. De esa manera, 'La película de la semana' retrasará su horario de emisión y ofrecerá la cinta 'El reino de los cielos'.
Toda la cobertura de La 1 este domingo sobre las elecciones en Aragón
Desde las 08:00 horas, el Canal 24 horas ofrecerá conexiones en directo desde los puntos de interés informativo, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda este domingo en Aragón.
Además, Marc Sala conducirá desde el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, dos avances informativos, a las 09:00 y a las 13:55 en La 1 y el Canal 24 horas. Minutos después, a las 14:15 horas, 'Noticias Aragón' profundizará en esta jornada histórica para los aragoneses. De esta forma 'D Corazón', el programa de crónica social con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, va a ver recortada su duración en 20 minutos, partiendo su emisión con un avance informativo.
También desde el Palacio de la Aljafería, a las 15:00 horas Marc Sala presentará la primera edición del Telediario Fin de Semana, con un amplio bloque dedicado a las elecciones de Aragón.
Por la tarde, a las 19:45 horas horas comenzará el Especial Elecciones 'Aragón decide' en La 1 y Canal 24 horas con conexiones con todas las sedes de los partidos y otros puntos de interés. Pepa Bueno moderará la tertulia con el análisis electoral desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y desde el Estudio 5 de Prado del Rey, Alejandra Herranz ofrecerá todos los datos de la jornada del domingo.
Así queda la programación de La 1 este domingo 8 de febrero:
- 06:00 h - Noticias 24 horas
- 09:00 h - ''8F: Aragón decide' (avance)
- 09:10 h - 'Decomasters' (reposición)
- 11:35 h - 'Viaje al centro de la tele' (reposición)
- 13:05 h - 'D Corazón'
- 13:55 h - '8F: Aragón decide' (avance)
- 14:15 h - 'D Corazón'
- 15.00 h - 'Telediario Fin de Semana'
- 15:45 h - 'Deportes'
- 15:50 h - 'La suerte en tus manos'
- 16:00 h - Sesión de tarde: 'El viaje más largo'
- 17:55 h - Sesión de tarde: 'Mucho más que amigos'
- 19:45 h - '8F: Aragón decide'
- 20:20 h - 'Aquí la tierra'
- 20:45 h - '8F: Aragón decide: primeros datos'
- 20:55 h - 'Telediario fin de semana'
- 21:20 h - '8F: Aragón decide: resultados
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.