RTVE modifica la programación de La 1: Reduce 'Aquí la tierra' y 'D Corazón' y altera hoy la emisión de 'La película de la semana'

Si este sábado, La 1 ha cambiado su programación de tarde cancelando la emisión de 'Cine de barrio' y sustituyéndolo por un especial de 'Aquí la tierra' de dos horas de duración para seguir toda la cobertura de la borrasca Marta con Jacob Petrus; el domingo la cadena pública alterará su programación de tarde y prime time con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón.

Así, por la tarde, La 1 modificará su programación habitual y en lugar de la tercera película emitirá un especial informativo a partir de las 19:45 horas. Mientras que 'Aquí la tierra' adelantará y reducirá su emisión pasando a emitirse únicamente entre las 20:20 y las 20:45 horas.

Ya en prime time, después del 'Telediario', La 1 de TVE volverá a conectar con el especial informativo '8F: Aragón decide' presentado por Alejandra Herranz y Pepa Bueno, que se alargará mínimo hasta las 22:30 horas. De esa manera, 'La película de la semana' retrasará su horario de emisión y ofrecerá la cinta 'El reino de los cielos'.

Toda la cobertura de La 1 este domingo sobre las elecciones en Aragón

Desde las 08:00 horas, el Canal 24 horas ofrecerá conexiones en directo desde los puntos de interés informativo, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda este domingo en Aragón.

Además, Marc Sala conducirá desde el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, dos avances informativos, a las 09:00 y a las 13:55 en La 1 y el Canal 24 horas. Minutos después, a las 14:15 horas, 'Noticias Aragón' profundizará en esta jornada histórica para los aragoneses. De esta forma 'D Corazón', el programa de crónica social con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, va a ver recortada su duración en 20 minutos, partiendo su emisión con un avance informativo.

También desde el Palacio de la Aljafería, a las 15:00 horas Marc Sala presentará la primera edición del Telediario Fin de Semana, con un amplio bloque dedicado a las elecciones de Aragón.

Por la tarde, a las 19:45 horas horas comenzará el Especial Elecciones 'Aragón decide' en La 1 y Canal 24 horas con conexiones con todas las sedes de los partidos y otros puntos de interés. Pepa Bueno moderará la tertulia con el análisis electoral desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y desde el Estudio 5 de Prado del Rey, Alejandra Herranz ofrecerá todos los datos de la jornada del domingo.

Así queda la programación de La 1 este domingo 8 de febrero: