Luto en RTVE: Fallece el periodista Diego Carcedo, ex director de informativos de TVE y RNE a los 86 años

El mundo del periodismo ha vuelto a teñirse de negro este domingo con el fallecimiento de Diego Carcedo, todo un emblema dentro de RTVE. Ha sido la Asociación de Periodistas Europeos (APE) la que ha confirmado la muerte del periodista, quien era su presidente, a los 86 años de edad en Madrid.

Diego Carcedo estuvo ligado a RTVE en numerosas responsabilidades y su nombre era todo un emblema dentro de la corporación. Y es que en su trayectoria pasó por todo tipo de puestos: desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España entre 1991 y 1996.

Además, Diego Carcedo fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

⚫ Muere el periodista Diego Carcedo, exdirector de Radio Nacional de Españahttps://t.co/2m0WmqDVe8 pic.twitter.com/nJWZTss9Sr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 5, 2026

El mundo del periodismo se despide de Diego Carcedo

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del periodista han sido varios los rostros e instituciones que no han dudado en despedirse de su 'maestro'. Es el caso de José Pablo López, el presidente de RTVE, así como de Carlos Franganillo o Anna Bosch. E incluso la Casa Real.

Hubo un tiempo en que España entendía lo que pasaba en el mundo porque Diego Carcedo estaba allí para explicarlo.



Luego nos enseñó a dirigir con la misma serenidad con la que narraba una revolución. Hoy RTVE pierde a uno de los mejores. DEP https://t.co/g5a6iNUmC2 — José Pablo López (@Josepablo_ls) April 5, 2026

Diego Carcedo es historia del

periodismo español y ejemplo de pasión y curiosidad. Mi abrazo a su familia y a todos los amigos de @apeuropeos

DEP https://t.co/uctx4mysab — Carlos Franganillo (@cfranganillo) April 5, 2026

Un abrazo a Cristina y a toda la familia.

Muere el periodista Diego Carcedo, exdirector de Radio Nacional de España https://t.co/rUPavshcM4 a través de @rtvenoticias — Anna Bosch (@annabosch) April 5, 2026

Hoy decimos adiós a Diego Carcedo, voz del periodismo internacional y testigo de la historia, también desde la presidencia de la Asociación de Periodistas Europeos.



Su mirada ayudó a entender la realidad incluso en los escenarios más complejos.



En cada historia contada con… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 5, 2026

Diego Carcedo, de corresponsal a director de informativos en TVE y director de RNE

Diplomado en Periodismo por la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciado en Historia, Diego Carcedo inició su trayectoria profesional en el diario ovetense 'La Nueva España' (1965-1968), antes de ser redactor y corresponsal de la agencia Pyresa y del diario 'Arriba'. Fue enviado especial en América a la "guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

Ya en 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa 'Los reporteros', que le permitió viajar a más de un centenar de países. Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal y ya en el 84 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EE.UU., cargo en el que permaneció tres años, cuando fue destituido junto a otros siete corresponsales más por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró. Tras su cese, pidió la excedencia en TVE y trabajó como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario 'El Independiente'. Ya en 1989 reemplazó al frente de los Servicios Informativos de TVE a Julio de Benito. Fue hasta febrero de 1990, año en que fue sustituido por María Antonia Iglesias.

Pasó a ocupar la dirección de Relaciones Internacionales de RTVE para después ser nombrado en el 91 director de RNE por Jordi García Candau. Cinco años después, tras la toma de posesión de Mónica Ridruejo en la Dirección General del ente público, fue sustituido como director de RNE por Javier González Ferrari.

De julio de 1996 a enero de 2007 fue miembro del consejo de administración de RTVE, a propuesta del PSOE y dentro del cupo del Senado. Su relevo se produjo cuando se formó el primer consejo de administración de la nueva Corporación RTVE. Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar.