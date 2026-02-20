Paloma del Río dice lo que muchos piensan de Nacho Abad tras su última gran polémica en 'En boca de todos'

Nacho Abad vuelve a estar 'en boca de todos', y nunca mejor dicho. El presentador del programa de Cuatro ha vuelto a enfurecer a los usuarios de las redes sociales por su última salida de tono en directo, al referirse de una manera muy despectiva a la exedil popular de Móstoles que ha denunciado al alcalde de la localidad por presunto acoso sexual y laboral.
"Yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles", soltó sin miramientos Nacho Abad, ante la estupefacción de sus colaboradores. Al darse cuenta de la que se iba a liar, el presentador rectificó enseguida: "De la concejala de Móstoles, perdón". "No la llames tipa", le reprocharon los tertulianos presentes en la mesa de debate. Algo que hizo saltar al comunicador: "Lo he corregido. Lincharme, condenarme. ¿Me voy a la cárcel? ¿No tenéis un lapsus vosotros nunca?".
Además, por si fuera poco, dejó claro que la exconcejala "no es víctima, es denunciante, es afectada, pero no es víctima". Esta forma de referirse a una mujer que, encima, ha denunciado por acoso sexual a su jefe, enfadó sobremanera a los usuarios de las redes sociales, quienes arremetieron duramente contra él.
Una de las más críticas con la actitud del presentador de Mediaset fue la experiodista de TVE Paloma del Río, quien, a través de su cuenta de X escribió lo siguiente: "'La tipa de Móstoles'. Yo alucino con algunos presentadores y sus formas. Nacho Abad, algo de respeto es deseable", sentenció.
Aluvión de críticas a Nacho Abad en redes sociales
Pero no fue la única, rápidamente la citad red social se inundó de comentarios cargando contra Nacho Abad por su poca profesionalidad. Y es que, muchos le recordaban que toda "denunciante de agresión sexual es considerada víctima, según el Estatuto de la Víctima". La también periodista Ana Bernal Triviño escribió lo siguiente: "Y siguen sin enterarse de que el Estatuto de la Víctima a la denunciante se le llama víctima. La condición de víctima no desaparece aunque esté en curso el proceso".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.