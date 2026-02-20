Paloma del Río dice lo que muchos piensan de Nacho Abad tras su última gran polémica en 'En boca de todos'

Nacho Abad vuelve a estar 'en boca de todos', y nunca mejor dicho. El presentador del programa de Cuatro ha vuelto a enfurecer a los usuarios de las redes sociales por su última salida de tono en directo, al referirse de una manera muy despectiva a la exedil popular de Móstoles que ha denunciado al alcalde de la localidad por presunto acoso sexual y laboral.

"Yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles", soltó sin miramientos Nacho Abad, ante la estupefacción de sus colaboradores. Al darse cuenta de la que se iba a liar, el presentador rectificó enseguida: "De la concejala de Móstoles, perdón". "No la llames tipa", le reprocharon los tertulianos presentes en la mesa de debate. Algo que hizo saltar al comunicador: "Lo he corregido. Lincharme, condenarme. ¿Me voy a la cárcel? ¿No tenéis un lapsus vosotros nunca?".

Además, por si fuera poco, dejó claro que la exconcejala "no es víctima, es denunciante, es afectada, pero no es víctima". Esta forma de referirse a una mujer que, encima, ha denunciado por acoso sexual a su jefe, enfadó sobremanera a los usuarios de las redes sociales, quienes arremetieron duramente contra él.

Una de las más críticas con la actitud del presentador de Mediaset fue la experiodista de TVE Paloma del Río, quien, a través de su cuenta de X escribió lo siguiente: "'La tipa de Móstoles'. Yo alucino con algunos presentadores y sus formas. Nacho Abad, algo de respeto es deseable", sentenció.

"La tipa de Móstoles" yo alucino con algunos presentadores y sus formas @Nacho_Abad Algo de respeto es deseable https://t.co/hfbWfdvfto — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) February 19, 2026

Aluvión de críticas a Nacho Abad en redes sociales

Pero no fue la única, rápidamente la citad red social se inundó de comentarios cargando contra Nacho Abad por su poca profesionalidad. Y es que, muchos le recordaban que toda "denunciante de agresión sexual es considerada víctima, según el Estatuto de la Víctima". La también periodista Ana Bernal Triviño escribió lo siguiente: "Y siguen sin enterarse de que el Estatuto de la Víctima a la denunciante se le llama víctima. La condición de víctima no desaparece aunque esté en curso el proceso".

Y siguen sin enterarse que según el Estatuto de la Víctima a la denunciante se le llama víctima. La condición de víctima no desaparece aunque esté en curso el proceso. https://t.co/EduhjdmrHE — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) February 19, 2026

"La tipa de Móstoles", ha dicho Nacho Abad sobre la mujer que ha denuncido al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral.



El método Nevenka sigue vigente 25 años después. Entonces fue Ana Rosa, hoy es Nacho Abad. https://t.co/AiSjpABFsP — Aitor Riveiro (@AitorRiveiro) February 19, 2026

Hoy, el ultraderechista Nacho Abad ha llamado "la tipa de Móstoles" a la concejala que ha denunciado al alcalde de Móstoles del PP por acoso sexual y laboral. Nadie decente debería sentarse en un plató de TV con este miserable machista.

pic.twitter.com/y3Bg96qeFL — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 19, 2026

Después de llamar "tipa" a la exconcejala de Móstoles, Nacho Abad dice que no es víctima, que es denunciante, pues sí, pero también víctima, por el presunto acoso del alcalde.



Y que por cierto el PP no le ha invitado a que dimita.

La doble vara de medir. pic.twitter.com/mCywfYvhfI — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) February 19, 2026

Aquí @Nacho_Abad, al que no le da lecciones ni dios, llamando "tipa" a la víctima del alcalde de Móstoles.

"Denunciante, no víctima" corrige.

Las del Psoe gallego eran víctimas aun sin denuncia...🤔

Un linchamiento como los que hace él no le vendría mal...pic.twitter.com/LWWY7UrmpS — Xaviño (@Instructordv) February 20, 2026

Nacho Abad llama "la tipa de Móstoles" a la exconcejala víctima de acoso sexual y laboral por parte del Alcalde del Partido Popular.



¡¡YA NI DISIMULAN!! pic.twitter.com/TcmsblLpo8 — 𝕮𝖆𝖕 𝕬𝖕 (@CapitanApio) February 19, 2026

Esta miseria periodística @Nacho_Abad y su programa basura @EnBocaDe_Todos en su execrable activismo ultraderechista, llamando "la tipa de Mósteles" a la concejala víctima, es clara muestra de su abominable talante de escoria tóxica y manipulador con injurias, bulos e indecencia https://t.co/XasnvsVp4N — Francisco Ruiz Huidobro (@FranciscoR84825) February 19, 2026

Recuerden que el tipejo de Nacho Abad tiene de periodista lo que yo de cirujano vascular. La diferencia es que a mí no me da por operar y este personaje ya tiene demasiados cadáveres en su videoteca, arropadito por fascistas.https://t.co/Qj6bSl9ZCm a través de @publico_es — David Bollero (@dbollero) February 20, 2026

Cómo permiten los directivos de @cuatro que el conductor de un programa, Nacho Abad @Nacho_Abad , llame "tipa esa" a la mujer que ha sufrido acoso por parte del alcalde de Móstoles? Cómo puede NADIE permitir que un presentador tenga un trato tan denigrante hacia una mujer. — tresdetrebol (@ArranzNieves) February 19, 2026

Tipa?? @Nacho_Abad, eres una mierda de persona. Si tuvieses un mínimo de vergüenza dejarías la televisión y te irías a plantar patatas. Y si @mediasetcom tuviese un mínimo de dignidad te pondrían en la puta calle — MarcoPolo (@CoqueXX) February 19, 2026

“La tipa de Móstoles”. No es un lapsus linguae es un manifiesto acto fallido @Nacho_Abad https://t.co/eTQqdBALSj — Carlos Coscollar (@Carcos2) February 20, 2026

Menospreciar a una VÍCTIMA llamándola 'tipa', negar su condición tratándola de simple 'denunciante' y, para colmo, victimizarse con el drama de 'ir a la cárcel'. Nacho Abad no da más grima porque no tiene tiempo. https://t.co/4MImRDvrsZ — Sin pelos en los dedos (@zeropelos) February 19, 2026