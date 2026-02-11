La reacción de Paloma del Río al comunicado de Rosa Belmonte sobre lo de Sarah Santaolalla representa a muchos

Rosa Belmonte se ha visto forzada a lanzar un breve comunicado en su cuenta de "X" tras el revuelo que han generado sus palabras machistas y completamente reprobables en 'El Hormiguero' hacia Sarah Santaolalla. Sin embargo, en sus disculpas no habla en ningún momento de la analista. Algo que Paloma del Río no ha dudado en reprocharle.

Todo surge después de que la colaboradora de 'El Hormiguero' se refiriera este martes en el programa de Antena 3 a Sarah Santaolalla como "mitad tonta, mitad tetas" excusándose en que lo había sacado de la serie 'La maravillosa señora Maisel' cuando Pablo Motos había comentado que había escuchado a una tertuliana de Cuatro llamar "traidor" a Felipe González.

Un ataque que lejos de ser cuestionado por Pablo Motos o alguno de los colaboradores de 'El Hormiguero' fue secundado con risas tal y como Jesús Cintora ha remarcado en 'Malas Lenguas'. Unas palabras que además se han viralizado con "X" lleno de críticas hacia Rosa Belmonte.

Por ello, Rosa Belmonte ha querido pedir perdón con un mensaje bastante general sin aludir a la víctima, Sarah Santaolalla. Algo que le están recordando muchos como Antonio Maestre o Paloma del Río y que la propia analista política está secundando al compartir dichos mensajes que cuestionan las formas de pedir disculpas de la colaboradora de Motos.

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en 'El Hormiguero'. Fue espontáneo. Nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", se defiende la periodista del ABC.

Un comunicado bastante cuestionable porque no es capaz de referirse a Sarah Santaolalla en ningún momento ni parece que de verdad sienta que se equivocó. Por ello, Paloma del Río ha sido muy clara en su respuesta. "Las disculpas van directamente a @SarahPerezSanta primero y después a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que hemos alucinado con esa salida de pata de banco impropia de ti. Y no digo nada de las risitas de los contertulios que tenías. Pa qué", le contesta la periodista deportiva.

Una reacción a la que Sarah Santaolalla no ha dudado en darle RT dejando claro que comparte palabra por palabra su mensaje y reaccionando así al comunicado con el que Rosa Belmonte ha tratado de disculparse.