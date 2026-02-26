Elisa Mouliaá encara a Nacho Abad en directo y denuncia lo que le ha hecho: "No sé cómo no te da vergüenza"

Elisa Mouliaá ha regresado esta semana a 'Código 10' dispuesta a confrontar a Nacho Abad después de que una segunda mujer haya denunciado a Íñigo Errejón ante la justicia, en este caso por presunta violación. La presentadora no ha dudado en increpar al rostro de Cuatro por "ridiculizarla" durante todo su proceso judicial contra el antiguo portavoz de Sumar.

"Después de lo que me habéis hecho a mí, y digo habéis porque Nacho Abad, te lo digo a ti. Después de lo que me habéis hecho a mí ninguna víctima, desde luego, puede juntar las fuerzas suficientes como para salir a la palestra y creo que esta ha tenido el coraje suficiente al menos de ir a personarse de forma anónima", ha comenzado señalando la denunciante de Errejón durante su conexión con el programa de Cuatro.

Sin oportunidad para contestar, Nacho Abad aguantaba en silencio la extensa reprimenda de Elisa Mouilaá, dispuesta a defenderse tras el último movimiento en el caso. "Yo quiero saber cómo te sientes tú Nacho al poner a una víctima como si fuera verdugo. Porque creo que esto no ayuda nada a la sociedad", ha insistido la presentadora con gesto serio mientras el presentador observaba la escena junto a David Aleman.

💥Momentos de tensión entre Elisa Mouliaá y Nacho Abad #Código10 pic.twitter.com/KUcNLHGsBj — Jali #STOPokupas (@jaliroller) February 24, 2026

"Cómo desde el minuto uno en el que alguien decide alzar la voz, cómo se la infantiliza y ridiculiza de una manera que desde luego no sé cómo no te da vergüenza después de lo que te has enterado hoy", ha sentenciado la denunciante de Íñigo Errejón. "A mí sinceramente lo que me pasó el otro día con vosotros fue una encerrona tremenda, me dijeron que iba a acompañar a Alfredo a hablar cinco minutos de mi cierre de Instagram y estuvimos hablando del caso", añadía entonces.

"Poniendo unos titulares que me dejaban a la altura del suelo, como si yo fuese una mentirosa cuando en realidad el juez le ha procesado y le ha mandado al banquillo por las pruebas. Porque es lo que hay, denunciar sin pruebas es absurdo, pruebas claro que hay, están cotejadas, hay mensajes que han probado de manera sólida que esta persona tiene que ir al banquillo", ha insistido Elisa Mouliaá, llevando más allá su fuerte reprimenda contra el periodista.

"Y se silencia de forma sistemática y automática a la víctima, se la ridiculiza hasta tal punto que yo lo que quiero preguntarte Nacho, es cómo te sientes tú hoy", terminaba preguntando la invitada al comunicador, que finalmente rompía su prolongado silencio. "Pues mira yo siento que cuento la verdad, y cuando la Fiscalía de este país, que es el garante de la legalidad...", ha intentado responder Nacho Abad.

"La Fiscalía es del Gobierno y recordemos que se ha contradicho a sí misma, porque al principio le acusaba, luego se puso neutra y después decidió defenderle una vez que yo decidí irme", le espetaba rápidamente Elisa Mouliaá sin dejar al presentador terminar. "¿Qué quieres decir que Pedro Sánchez ha llamado a la Fiscalía? Si acusas señala, Elisa", le respondía el rostro de Cuatro.

"Después de mi retirada, que yo hice de forma humilde porque ya se había demostrado la verdad, y yo quería caminar sola para demostrar que no quería dinero ni quería nada, la Fiscalía decidió defenderle, esto es muy fuerte", ha insistido la televisiva. "Las pruebas están ahí, y el juez, a pesar de que la Fiscalía le haya querido salvar el culo, el juez le ha procesado. Entonces ya está bien de blanquear. Ahora van a salir más, quiero que estéis preparados, porque este hombre es un depredador en serie, estamos hablando de un delincuente", terminaba recordando.