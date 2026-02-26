Susanna Griso se niega ante la exigencia de Elisa Mouliaá para entrevistarla y deja un palo de propina

Tras anunciar que abandonaba su batalla judicial contra Íñigo Errejón y más tarde retomarla como protesta al último movimiento de la Fiscalía, Elisa Mouliaá ha regresado al centro de la polémica. Sin embargo, la presentadora aún no ha hecho parada en 'Espejo Público' dentro de su tour por los distintos platós, y este jueves el equipo del espacio de Antena 3 ha desvelado el motivo real de esta ausencia, logrando enfurecer a Susanna Griso por el requisito fijado por la televisiva.

Después de que una segunda mujer haya denunciado al antiguo portavoz de Sumar, en este caso por presunta violación, el espacio de Antena 3 ha dedicado parte de su franja de actualidad al primer pronunciamiento del padre de Errejón. Ha sido entonces cuando el matinal ha explicado el verdadero motivo por el que Mouliáa no ha entrado en directo este jueves.

Susanna Griso cierra las puertas de 'Espejo Público' a Elisa Mouliaá ante su exigencia económica: "Lo llevo denunciando muchos años"

"Ella nos dio largas, diciendo que tenía reuniones, que tenía que mirar su agenda para ver si nos podía atender y a última hora de la tarde nos volvimos a poner en contacto con ella y lo que nos dijo fue que no estaba dispuesta a contar en televisión algo doloroso en un medio de comunicación que se lucra de ese dolor, dice ella, a no ser que ella también se lucre", comenzaba explicando un periodista de 'Espejo Público' antes de que Susanna Griso se pronunciase.

Así, el redactor del espacio de Antena 3 destapaba el requisito económico que la denunciante de Íñigo Errejón había fijado para conectar con la presentadora y compañía. "Y, automáticamente, nos indica en un mensaje que el caché que pide para su intervención está entre 250 y 500 euros para entrar en el programa", ha explicado el periodista mientras la presentadora adoptaba un gesto más serio de lo normal.

"Nosotros lo que le decimos es que nuestra hucha es así de pequeñita para pagar a ningún entrevistado", resolvía el periodista ante la presentadora, que no ha dudado en poner el grito en el cielo contra el negocio de la denunciante. "Pero, además Adri, no es un tema de caché", ha subrayado visiblemente impactada Susanna Griso antes de dejar un palo indirecto a otros programas de televisión por ceder al 'modus operandi' de Mouliaá.

"Es un tema de que yo, personalmente, me niego a pagar los testimonios porque pienso que cuando tú pagas un testimonio, y sé que en esto igual me quedo muy sola, puedes manipular ese testimonio y eso no es hacer periodismo y lo llevo denunciando muchos años", ha zanjado la presentadora de Antena 3, cerrando por completo la puerta de 'Espejo Público' a Elisa Mouliaá si su entrevista se reduce a una transacción económica.