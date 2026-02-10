Joaquín Prat se planta tras el "circo" de Elisa Mouliaá en su entrevista en Telecinco: "Nadie puede jugar con las instituciones"

Días después de anunciar que retiraba su acusación contra Íñigo Errejón, Elisa Mouliáa ha retomado con más fuerza su guerra judicial ante lo que considera un movimiento "deleznable" de la Fiscalía, que publicaba un texto de absolución tras su retirada. Así, la presentadora se ha sentado este martes en el plató de 'Vamos a ver' para explicar cómo afronta esta nueva etapa tras reafirmarse en su denuncia y desde 'El tiempo justo', Joaquín Prat no ha dudado en reaccionar.

"Que se me ponga de mentirosa y todos los bulos que han sacado... Hay un momento en el que te cansas y claro que me echó para atrás. Pero viendo lo que ha dicho la Fiscalía pues perdona pero no, ahora sí que voy a ir a muerte", ha llegado a explicar la denunciante en su entrevista con Patricia Pardo este martes, firmando una lacrimógena escena que no ha logrado conmover al presentador de 'El tiempo justo'.

Joaquín Prat se planta ante "el circo" de Elisa Mouliaá en su causa contra Íñigo Errejón: "Nadie puede jugar con las instituciones"

Con gesto serio, tras repasar el nuevo giro en la batalla judicial, que parecía haber terminado, Joaquín Prat se ha dirigido a la cámara con una seria advertencia. "El sistema judicial de este país es lo bastante serio como para que nadie se lo tome a pitorreo. Como para que nadie juegue con las instituciones judiciales como pretende hacer esta señora", ha comenzado condenando el comunicador.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"Que ahora decide acusar cuando antes no porque la Fiscalía hace lo que tiene que hacer qué es redactar un escrito en el que pide la absolución dado que la única acusación que se ejerce es la acusación popular... Pues claro, como en todos los procesos", ha explicado el periodista, tildando de desproporcionada la reacción de la denunciante ante un proceso común.

"¿Que esta señora ha sufrido un vía crucis desde que denunciara a Íñigo Errejón? Claro, como todas las mujeres que denuncian una agresión sexual. Podríamos preguntarle a la víctima de la Manada, si pasó o no pasó un vía crucis...", ha continuado señalando Joaquín Prat, incapaz de ocultar su hastío con las idas y venidas de este proceso judicial.

Así, finalmente el comunicador de Telecinco terminaba condenando el espectáculo mediático que se ha formado alrededor de una acusación tan seria como la de agresión sexual. "No entiendo a qué estamos jugando, al show, al circo... ¿A convertir algo tan importante como el sistema judicial de este país y el código penal en un pitorreo... En un juguete?", ha sentenciado, cediendo la palabra a su elenco de colaboradores.