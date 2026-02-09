Un micro abierto caza el exabrupto de Sonsoles Ónega contra su dirección por lo ocurrido con Elisa Mouliáa

Sonsoles Ónega ha entrevistado este lunes a Elisa Mouliáa después de la decisión de la actriz de retirar su denuncia contra Iñigo Errejón por acoso sexual. No obstante, ahora la intérprete está valorando que hacer y si finalmente retira la denuncia o va a juicio.

Una decisión que tiene que tomar antes de este martes. "¿Qué te pide el cuerpo?", le preguntaba Sonsoles. "Pues mira yo estoy fatal, por eso precisamente renuncié, porque estoy muy cansada, estoy saturada y el resto de las víctimas no han querido dar el paso y yo no puedo con esto sola", le respondía Mouliáa.

Pese a que quizás retira la denuncia por salud mental, Elisa Mouliáa ha reiterado en 'Y ahora Sonsoles' que eso no significa que se retracte de nada y sigue defendiendo que Iñigo Errejón abusó de ella. "Lo que no nos esperábamos es que después de mi renuncia la fiscalía haya escrito un recurso de absolución. La Fiscalía ha hecho tres escritos, el primero le acusaba y nos parece muy incongruente que ahora de repente le defienda", defendía la actriz ante Sonsoles Ónega.

Después, Elisa Mouliáa era entrevistada y contestaba a los colaboradores como Teresa Bueyes, Carlos Quílez, o Cruz Morcillo, entre otros. Precisamente, Cruz Morcillo no se reprimía en decirle que su comportamiento no es serio. "Es un malísimo mensaje si tú has sido víctima, todas las víctimas de agresiones sexuales sufren y lo pasan fatal en un procedimiento, en eso consiste la democracia, en presentar las pruebas de uno y las de otro. Pero yo no puedo consentir que digas que la Fiscalía está defendiendo a Iñigo Errejón, lo que ha decidido es que no le acusa", soltaba la colaboradora.

Durante la conexión, Elisa Mouliáa se rompía en 'Y ahora Sonsoles'. "Elisa no te puedo ver llorar", comentaba Sonsoles Ónega al ver cómo la actriz se derrumbaba ante la delicada situación que atraviesa. "Un momento que el debate se está calentando, no voy a despedir a Elisa Mouliáa con las lágrimas en los ojos. Elisa no te voy a despedir así, ahora hablamos", sostenía la presentadora.

Tras ello, Sonsoles se dirigía a Pilar Vidal para que le adelantara algo sobre la conversación que ha tenido con Tamara Gorro sobre su relación sorpresa con Cayetano Rivera antes de marcharse a publicidad. Pero desde dirección le metían prisa porque tenían que irse a publicidad. "Me he quedado sin tiempo no hables", le soltaba la presentadora a su colaboradora.

"Pero vamos a ver", se escuchaba decir a Sonsoles Ónega mientras las cámaras captaban a Elisa Mouliáa completamente rota. "Casi las 18:25 horas, no sabes el debate acalorado que hemos tenido durante la publicidad. ¿Estás mejor? ¿Has llorado fuera de la pantalla?", le preguntaba la presentadora retomando la conexión con la actriz.