Sonsoles Ónega interrumpe su programa por la explosión que se oye en directo: "¿Estás bien?"

Situación caótica la que se ha vivido este viernes, 6 de febrero, en 'Y ahora Sonsoles'. Tras una breve pausa publicitaria, de tan solo un anuncio, los espectadores podían apreciar un cierto revuelo en el magacín presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

Todo parecía indicar que nadie en el plató se había percatado de que habían regresado de la pausa y volvían a estar en directo. Ni siquiera los colaboradores, entre los que se encontraban Carmen Lomana, yendo de un sitio a otro, y José Manuel Parada, quien hablaba a gritos tras las cámaras.

Hasta que, en un momento dado, Beatriz Cortázar preguntó: "¿Estamos en directo?". Sonsoles Ónega exclamo: "¡Claro que estamos en directo! Después de cien años en la tele que llevas…". La periodista, un tanto aturdida, se justificó alegando: "No sé, veo que está todo el mundo por ahí…". "Esto es un choteo", bromeó la presentadora, pidiéndoles a sus compañeros que volvieran a sus sitios.

Sonsoles Ónega, asustada por el percance de su compañero

Esto provocó que el caos se apoderara de todos ellos, incluso un miembro del equipo sufrió un pequeño accidente. Aunque no se pudo ver en pantalla, sí que se escuchó un fuerte ruido, y así lo dio a entender Paloma García- Pelayo quien, con la mano en el pecho, exclamó: "¡Menudo golpe! ¿Estás bien?". El resto de sus compañeros se quedaron estupefactos mirando el lugar del incidente.

"¡Te he dicho que hoy no se abría un puñetero paraguas!", exclamaba Sonsoles Ónega, por eso de que da mala suerte abrir un paraguas en sitios cerrados. Nadie explicó lo sucedido en el estudio. La presentadora se limitó a decir, sin entrar en detalle, que había "estallado una cámara".

Tirando de sentido del humor, José Manuel Parada mostrando un abanico blanco le dijo a Sonsoles Ónega: "Pues me querían dar un abanico amarrillo y dije no… mira si soy el culpable yo con el abanico amarillo". Tras dejar claro que el miembro del equipo "estaba bien", la presentadora antes de continuar con el programa se acercó para ver cómo se encontraba su compañero.