La lluvia de críticas a Sonsoles Ónega por su garrafal error le obliga a pedir disculpas, pero con retranca

En las últimas horas, Sonsoles Ónega está en boca de todos por un garrafal error que cometió este miércoles en pleno directo en 'Y ahora Sonsoles' al abordar la delicada situación que se atraviesa en Cádiz por la borrasca Leonardo.

En concreto, 'Y ahora Sonsoles' ofrecía unas imágenes del Puente José León de Carranza. Y al verlas, Sonsoles Ónega no se reprimía lo que estaba sintiendo al verlas cometiendo un gran error. "Esta imagen de la DGT, la CA-36… totalmente inundado a los lados. Esa imagen habitual no es", comentaba la presentadora. "Menos mal que está inundada pero no genera daños tan violentos como en el Levante", añadía uno de los tertulianos.

Y el problema es que Sonsoles Ónega confundió la bahía de Cádiz y por tanto el Océano Atlántico con el agua del fuerte temporal que está afectando en su mayoría a Andalucía y Extremadura. Unas palabras que se han viralizado y que han llevado a muchos a clamar contra la presentadora y su fuerte ignorancia.

Las disculpas de Sonsoles Ónega por su grave error

Un día después, Sonsoles Ónega no ha dudado en pedir perdón tras volver a ver imágenes del mismo Puente José León de Carranza. "Ahí tienen la CA-36 con el Puente José León de Carranza. Ayer nos metimos en un charco y resultó ser una bahía, la bahía de Cádiz", empezaba diciendo la presentadora.

"Una evidente confusión en una tarde de miles de imágenes, imagínense, yo pido disculpas. Y Dios tenga en su gloria a quién le ha parecido un error imperdonable y a quién nunca se equivoca", terminaba diciendo la presentadora de Antena 3 con retranca y una sonrisa en la boca.

Unas palabras con las que Sonsoles Ónega ha tratado de pedir disculpas por el gran error cometido en directo pero con las que demostraba que no le había hecho demasiada gracia las críticas que ha recibido. Y es que incluso algunos no han dudado en recordar como recibió el Premio Planeta poniendo de relieve que alguien como ella no merece ese tipo de galardones.