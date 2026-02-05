El gran tropiezo en la carrera televisiva de Sonsoles Ónega tras un imperdonable error en su programa de Atresmedia

Este miércoles, 4 de febrero, todos los programas televisivos han abordado el paso de la borrasca Leonardo por la Península, que ha dejado inundaciones en buena parte de Andalucía. Una de las ciudades más afectadas ha sido Cádiz. Sonsoles Ónega ha dado en su programa la última hora del temporal, aunque ha cometido un error garrafal que no tardó en hacerse viral.

Mientras que se emitían unas imágenes del Puente José León de Carranza, la presentadora comentó lo siguiente, pensando que se trataba de una carretera inundada. "Esta imagen de la DGT, la CA-36… totalmente inundado a los lados. Esa imagen habitual no es", aseguró Sonsoles Ónega mientras en pantalla lo que se veía era el mar bañando la bahía de Cádiz.

Sin percatarse del fallo de la presentadora, uno de los colaboradores apuntó: "Menos mal que está inundada pero no genera daños tan violentos como en el Levante". El error de la ganadora del Premio Planeta 2023 no pasó desapercibido para algunos medios locales, quienes lo calificaron de "estrambótico error", señalando que el Puente de Carranza cruza la Bahía de Cádiz, donde no hay tierra ni cunetas, sino agua salada por todos lados, lo que hace imposible que esté "inundado".

Las redes sociales se hacen eco del monumental fallo de Sonsoles Ónega

El lapsus de Sonsoles Ónega también fue muy comentado en las redes sociales. Muchos usuarios de X criticaron que una periodista de la talla de Sonsoles cometiera un error de semejante calibre. Algunos mensajes optaron por el tono irónico, mientras que otros se mostraron más duros con la comunicadora.

"Que han confundido en 'Y ahora, Sonsoles' el océano con un río desbordado. Esto no puede ser verdad", comentaba una usuaria de X, mientras que otro se mostraba descolocado: "Saber que Cádiz está rodeada por agua es de primero de parvulitos". "A mí me preocuparía que estuviese seco" o "Los sacas de la M-50 y se pierden", eran otros de los comentarios que se podían leer en la citada red social.

¿Nadie le ha dicho a @sonsolesonega que lo hay que a los lados del puente de Carranza es MAR?¿En serio que en un equipo en el que trabajan cientos de personas ninguna se ha dado cuenta de la barbaridad?

El puente Carranza conecta Cádiz con Puerto Real atravesando aguas abiertas. No cruza un río ni una zona inundable, sino el mar. Por tal motivo, las imágenes no reflejaban una situación anómala. Una de las localidades más golpeadas por la borrasca Leonardo fue Grazalema, también en Cádiz, uno de los pueblos donde más llueve en España. En apenas 24 horas se recogieron cerca de 600 litros por metro cuadrado.

Una de las reporteras de 'Malas lenguas’ se desplazó hasta la zona para comentar la dramática situación. Y es que la intensidad del agua provocó paredes reventadas, filtraciones que hicieron salir agua por los enchufes y calles convertidas en arroyos. En la capital gaditana, el temporal también se dejó notar. El paso marítimo sufrió desperfectos por el fuerte oleaje, con acumulación de arena, daños en el mobiliario urbano y zonas acordonadas de forma preventiva.

