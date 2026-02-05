Atronadora crítica a 'Malas Lenguas', en el ojo del huracán en RTVE por lo sucedido con una reportera: "Innecesario"

Este miércoles, 4 de febrero, la borrasca Leonardo ha pasado con fuerza por Andalucía, dejando zonas completamente inundadas. Todos los programas de actualidad han abordado el temporal. Tal es caso de 'Malas Lenguas', que ha enviado a Carmen, una de sus reporteras, a una de las localidades más afectadas, Grazalema en Cádiz.
El municipio gaditano se ha convertido en el epicentro de la borrasca, dejando las calles anegadas y causando el desalojo de más de 40 vecinos. La situación ha obligado a las autoridades a extremar las precauciones. La fuerza del agua, que incluso salía por los enchufes y alcantarillas, obligó a los servicios de emergencias a romper las fachadas de las casas para que pase el agua.
La reportera de 'Malas lenguas' conectaba en directo con Jesús Cintora para dar la última hora. En las imágenes, absolutamente espeluznantes, se veía como el agua inundaba las calles de Grazalema, llegándola a la periodista por las rodillas y empujándola con fuerza. "Ahora mismo estamos todos los que estamos aquí completamente devastados porque la situación está siendo muy complicada", explicaba.
'Malas Lenguas' envía a una reportera al epicentro del temporal
La reportera también ha mostrado como el agua ha inundado comercios y casas. "Por mucho que os cuente es increíble lo que hay aquí ahora mismo", reconocía Carmen. Jesús Cintora recordaba que se trata de una localidad "donde llevan ya varios días de lluvias". La periodista elogiaba la labor de los vecinos del municipio gaditano: "Se han unido muchísimo. Estaban todos a una".
Carmen explicaba que "muchos vecinos se han ido. A medida que ha ido avanzando la tarde los vecinos cuando han ido viendo que todo esto iba a peor se han ido, porque la situación está siendo muy muy difícil. Muchos de ellos se emocionaban con nosotros, y otros tantos no querían hablar de la situación. La gente estaba muy preocupada viendo cómo se llevaba la lluvia toda su casa".
"La gente está preocupada y muy triste. Al menos tenemos 70 personas desalojadas y muchos de ellos se han tenido que ir", proseguía contando la reportera de 'Malas lenguas' mientras luchaba contra la corriente de agua. Mientras tanto, en el plató, Jesús Cintora explicaba que "Grazalema es la zona cero de esta borrasca. La borrasca azota especialmente a Cádiz y a Andalucía".
Indignación entre la audiencia por lo visto con la reportera
Como ya ha pasado en anteriores borrascas, que desgraciadamente cada vez son más habituales, los usuarios de X han cargado contra 'Malas lenguas' por haber puesto en riesgo a la periodista al enviarla a la localidad más afectada por el temporal.
La periodista Rosa María Artal hacía una petición a los medios de comunicación: "Tremendo el temporal en Andalucía, excepcional de hecho. Pero ¡por favor! no metáis a los reporteros en mitad del agua por favor. No hace falta que se pongan en riesgo. Es una costumbre a erradicar. Los reporteros gráficos pueden rodar con zoom sin arriesgarse tanto".
