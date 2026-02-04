Antón Losada recibe el mensaje de Telegram contra Sánchez en 'Malas Lenguas' y lo que suelta trae cola

Después de que Elon Musk haya atacado a Pedro Sánchez tras el anuncio del Gobierno de que prohibirá el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años, ahora ha sido el dueño de Telegram el que ha mandado a todos los usuarios un mensaje contra el presidente del Gobierno. Un aviso que le llegaba a Antón Losada en plena conexión con Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

Así, cuando estaban en directo, Jesús Cintora conectaba con la redacción para conocer el mensaje que acababa de mandar Telegram a muchos de sus usuarios. "El Gobierno de de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de 'protección'", dice el mensaje enviado por Pavel Durov, el fundador de Telegram.

📳 El dueño de Telegram manda también un mensaje a todos los usuarios en contra de Sánchez



Lo explica Ane Ibarzabal en #MalasLenguas pic.twitter.com/wFDlx8OCCD — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) February 4, 2026

"Pues a mí no me ha llegado, debe ser que no estoy en el radar de este jefazo de Telegram, ni falta que hace", reaccionaba Jesús Cintora. "A mí sí", se escuchaba decir a Sarah Santaolalla antes de darle la bienvenida a Antón Losada. "¿Qué tal Jesús? A mí si me ha llegado, lo estaba leyendo ahora mismo", le reconocía el politólogo al presentador.

"Eso es que te tienen fichado, y a mí seguro que también y no algo más porque no pueden, pero seguro que lo intentan", soltaba a modo de zasca Jesús Cintora sobre los dueños de estas redes sociales afines a la ultraderecha como es el caso de Telegram y "X".

Antón Losada destapa el negocio de Telegram y Elon Musk

Tras ello, Jesús Cintora le preguntaba a Antón Losada qué está en juego con todo esto recordando que la medida del Gobierno llega para proteger a los menores de 16 años de las desinformaciones que hay en la red y que no son "inocentes". "Jesús lo que está en juego es pasta porque los menores en la red es un negocio milmillonario", exponía de primeras el gallego.

"Solo en EEUU las redes sociales ingresan en publicidad por contenidos dirigidos a menores 11.000 millones de dólares al año. ¿Qué está defendiendo Musk y el dueño de Telegram? Su negocio, que es un negocio extraordinariamente rentable donde no hay prácticamente regulación y ningún control y donde todo es prácticamente beneficio. Imagínate que tú tienes una tienda y puedes abrir cuando te de la gana, vender lo que te de la gana y no exigir ningún tipo de control sobre los productos que ofreces, da igual si están caducados o si se pueden tomar", seguía diciendo el politólogo.

Asimismo, Antón Losada aprovechaba para recordar como Telegram ha sido una plataforma que ha estado a punto de ser prohibida en muchos países porque "se ha demostrado que dentro de Telegram se articulaban iniciativas terroristas, había trata de personas y tráfico de drogas". "Da cobertura a todo tipo de redes criminales y recordad que estuvo a punto de estar prohibida en buena parte de países de la Unión Europea, en el propio EEUU y en países destacados del sudeste asiático y al final tuvo que cambiar su política", recalcaba el politólogo.

"Aquí no se habla de libertad y de si los menores tienen que estar en las redes sociales o si nos cae mejor o peor Elon Musk y si son de izquierdas o derechas, aquí estamos hablando de un producto que no está regulado", insistía Antón Losada. "Elon Musk es un carnicero, tiene una carnicería que se llama X y en la que puede vender lo que le de la gana, pues eso tiene que acabar, hay determinados productos y tiendas en los que los menores no pueden entrar y a nadie le parece mal. Hay que proteger al consumidor, que es el objetivo de cualquier gobierno de derechas o de izquierdas", sentenciaba.