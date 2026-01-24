Antón Losada ve lo que dijo el youtuber El Xokas sobre los impuestos en 'El Hormiguero' y da la réplica más certera

La visita el pasado jueves del streamer Joaquín Domínguez Portela, más conocido como El Xokas, a 'El Hormiguero' ha levantado mucha polémica por sus declaraciones sobre la política y sobre los impuestos. También se quejó de la cuota de autónomos. Y tras ver sus críticas, el politólogo Antón Losada no se ha podido quedar callado.

Así, el colaborador de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' en TVE no ha dudado en desmontar las palabras de El Xokas sobre los autónomos con la connivencia de Pablo Motos en 'El Hormiguero' dirigiéndose tanto al propio streamer como al programa de Antena 3.

"Realmente estamos sometidos. ¿Que una persona emprenda en este país realmente tendría que tener una serie de penalizaciones por parte del Estado?", cuestionaba El Xokas. "Yo creo que una persona que se dedique a emprender y genere puestos de trabajo lo que tendría que tener es beneficios, no cargas. Lo que tendrías que tener es apoyo por parte del Estado y no solamente crispación, problemas y dolor", insistía el streamer.

"Yo creo que una cuota de autónomo es injusta por como funciona, por que si tú generas 1.200 euros como te voy a quitar 300. ¿Qué te quiten un 30% te parece normal?", le preguntaba El Xokas a Pablo Motos. "Dicen que Dios aprieta pero no ahoga, no, aquí te ahoga, te deja seco", soltaba sin miramientos el invitado.

Unas palabras a las que Antón Losada no ha dudado en replicar desde su cuenta de "X". "Creo que El Xokas y El Hormiguero que tenéis que hablar urgentemente con vuestros asesores fiscales. O no saben u os están tangando o ambas a la vez. En serio. Habladlo", les solicita dejando claro que no tienen ni idea de lo que hablaron en directo.