Antón Losada le para los pies a Jesús Cintora por lo que le pregunta en 'Malas lenguas': "No me hagas trampas"

Este martes, Jesús Cintora ha vuelto a poner sobre la mesa en 'Malas Lenguas' el órdago de Isabel Díaz Ayuso negándose a remitir al gobierno la información sobre los cribados del cáncer tras el escándalo de Andalucía. Algo que derivaba en un rifirrafe entre el presentador y Antón Losada.

"Ayuso abre otro frente. Dice no vamos a enviar esos datos y se han sumado otras comunidades del PP. ¿Es un desafío que se suma al del aborto y las políticas de vivienda? ¿Otro frente que abre Ayuso y al que se suman otros en el PP? ¿Qué dirá Feijóo, hay que entregar los datos de los cribados?", cuestionaba Jesús Cintora.

"¿Es rebelde o es la intención de hacer politiquería con esto, por qué no entregar los datos si se tienen?", preguntaba el presentador a sus tertulianos. "Bueno es muy sencillo yo como gallego sé que mi gobierno no lo va a entregar pero yo quiero conocerlos", le contestaba Antón Losada. "Es tan sencillo como que los hagan públicos", añadía el politólogo.

Por su parte, Esther Palomera recalcaba que se está repitiendo la misma falta de lealtad que hicieron Ayuso y algunos barones del PP al negarse a dar los datos del covid. "De las pocas competencias que tiene en materia de sanidad el Gobierno es la coordinación en salud pública por lo tanto el Ministerio de Sanidad está plenamente legitimado para reclamar esos datos", defendía la periodista ante las palabras de Marta Gómez Montero que defendía que no entiende a qué viene que ahora se tenga que dar los datos de los cribados.

"El declararse en rebeldía permanente contra todas las decisiones del Gobierno tiene consecuencias. Y la primera por ejemplo Madrid, que es lo más parecido al secesionismo de Puigdemont que ha habido en los últimos 15 años", insistía Palomera. "¿Estás hablando de una especie de nacionalismo madrileño?", se preguntaba Jesús Cintora. "Sin ninguna duda", reconocía ella. "El hecho diferencial ahora es Madrid, es evidente", apostillaba Antón Losada.

El rifirrafe de Antón Losada y Jesús Cintora por Núñez Feijóo

Antón Losada y Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'

"Pero yo que vivo en Madrid siempre digo que todos los madrileños no son iguales. No confundid quien manda en Madrid con todos los madrileños", defendía Cintora. "Así que quien practique el nacionalismo madrileño que apechugue con él", apostillaba. "No, no hay nacionalismo madrileño, lo que hay es un excepcionalismo madrileño, lo que hay es una presidenta autonómica que se cree que ella está por encima de la ley y que ella dicta sus propias normas y explica lo que ella cree como ya vimos en la pandemia", le replicaba Losada.

Tras ello, Antón Losada ponía como ejemplo lo diferente que fue Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia e Isabel Díaz Ayuso. "Alberto Núñez Feijóo fue igual de crítico o más, porque sabía bastante más de sanidad que Díaz Ayuso, con las políticas de Pedro Sánchez, pero hacía su trabajo, ejercía la lealtad institucional, era consciente de que era presidente de un Gobierno", defendía Losada cuando Cintora le cortaba para decir con sorna que "¿como ahora?".

"No, yo estoy hablando de este momento. No me hagas trampas, no me desvíes", le frenaba Antón Losada. "Pero por que confundes con trampas", le contestaba Jesús Cintora. "No voy a caer en tus trucos de tertuliano. Déjame que acabe de terminar", incidía el gallego. "Acabas de reconocer que ha sido una pregunta que te ha pillado descolocado", le comentaba el presentador. "No, descolocado no porque estaba hablando de otra época", concluía el colaborador.