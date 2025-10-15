Jesús Cintora no tolera que en 'Malas Lenguas' se desvíe el foco al hablar de Ayuso y el aborto: "Estamos despistando"

La posición de Isabel Díaz Ayuso con respecto al tema del aborto sigue dando mucho que hablar después de que Gabriel Rufián haya dicho en el Congreso que con este PP habrá PSOE hasta 2055. Un asunto sobre el que debatía Jesús Cintora con sus compañeros de 'Malas Lenguas'.

"¿Se hablaba del aborto hace tres o cuatro meses en alguna televisión o en alguna tertulia? ¿Estaba en la agenda de los españoles el aborto o en cualquier ponencia política? Evidentemente no, se crea un debate ficticio porque el PP tiene una línea muy clara con respecto al aborto y aceptado desde hace mucho tiempo y sin ningún tipo de debate", defendía Fátima Iglesias de primeras.

A lo que Jesús Cintora no dudaba en cortarla para hacerle varias cuestiones. "¿Fátima me permites varias preguntas?", le decía el presentador. "La pregunta que yo haría si lo tiene claro el PP es entonces en qué quedamos. ¿Hay que entregar la lista de los profesionales objetores como dice la norma o hay que crear otra norma como dice Feijóo y que sea que estén los que quieren practicarlos?", preguntaba el presentador.

"Hay que entregarlos como hacen las comunidades autónomas", contestaba la colaboradora. "¿Hay como dice Díaz Ayuso, que lo dice ella, que se vayan a abortar a otra parte o tiene que ser que aborten aquí con servicio público? Lo digo porque ha habido una serie de contradicciones, o sea claro, claro, no parece que lo tengan muy claro", recalcaba Cintora ante su compañera.

Jesús Cintora frena en seco a Fátima Iglesias y le desmonta

Después, Fátima Iglesias trataba de justificar sus argumentos asegurando que el "año pasado abortaron 103.000 o 104.000 mujeres en España, la gran mayoría fue en Barcelona, Mallorca y Madrid". "¿Y en Madrid cuantas fueron en clínicas públicas y cuántas en privadas?", le cuestionaba Cintora. "No, no, pero en España", le cortaba ella. "Sí, sí, esa pregunta te hago, pero en Madrid cuántas", insistía el presentador pidiendo a su equipo que no le quitaran de pantalla.

"¿Pero por qué tenemos que hablar de Madrid si te estoy hablando de toda España?", se preguntaba Fátima Iglesias. "Pues porque hay una presidenta que...", le contestaba él antes de que le cortara. "Pero es que pasa en toda España", incidía la periodista. "¿Me dejas terminar? Gracias. Esto es noticia porque hay una presidenta autonómica que ha dicho que no entrega la lista como debe hacer por la norma y que se vayan a abortar a otra parte", le recordaba el presentador.

"Y luego estamos hablando de una comunidad autónoma donde ojo nada más y nada menos que un amplio número de mujeres que se someten al aborto lo hacen en clínicas privadas. Entonces claro, claro...", añadía Cintora. "Pero en toda España Jesús", volvía a repetir la periodista. "Pero vamos a aclarar un poco las cosas porque estamos despistando", le pedía entonces el presentador cuando ella solicitaba poder acabar. "El 99% de los abortos en este país se hacen en clínicas privadas, a las que muchas veces la pública deriva por las razones que sea", aseveraba Fátima. "No, por las razones de parné que coño", le replicaba Javier Aroca.

Pero Jesús Cintora no se daba por vencido ante lo que estaba tratando de hacer su tertuliana. "Hay comunidades donde hay más abortos en clínicas privadas. Madrid está a la cabeza y se ha pedido que se aporte un listado no lo está aportando y se ha dicho que se vayan a abortar a otro lugar", sentenciaba el presentador de TVE.