Jesús Cintora no permite lo que un colaborador de 'Malas Lenguas' dice de Vox tras su amenaza de despedirles

Si hace unas semanas, Manuel Mariscal, diputado de Vox no tenía reparos en decir en la sesión de control a RTVE en el Congreso que cuando ellos llegaran al poder entrarían a la televisión pública con lanzallamas o con motosierras, ahora ha ido más allá asegurando que despedirán a todos, incluidos los tertulianos. Algo sobre lo que les ha preguntado Jesús Cintora a sus colaboradores en 'Malas Lenguas'.

"Tenéis que saber que ahora en Vox van más allá. Dicen que van a despedir a todos los tertulianos, a los presentadores y a los directivos de RTVE", les advertía el presentador a sus compañeros antes de emitir las nuevas declaraciones de Manuel Mariscal en un videpopodcast.

"Vamos a despedir a todos los presentadores y todos los tertulianos que se están riendo de los españoles", asegura el diputado de Vox. "Ya lo ven, todos fuera. ¿Qué tendrán en contra del trabajo que la gente está trabajando? Libertad de expresión. En fin así está el patio", reaccionaba Jesús Cintora. "De momento si es por los tertulianos y lo que están buscando es una oportunidad más vale lo que digáis rápido lo que ganamos, no sea que piensen que esto es el no va más. Echo de menos el sindicato de tertuliano, hay que ver como nos maltratan ahora hasta nos quieren echar", comentaba Javier Aroca.

Tras ello, se producía un debate entre los diferentes tertulianos de 'Malas Lenguas' con Javier Aroca o Gloria Marcos comparando el modelo de RTVE con otras televisiones públicas controladas por el PP como Telemadrid, Canal Sur o À Punt donde la pluralidad brilla por su ausencia. Por su parte, Montserrat Nebrera no dudaba en poner sobre la mesa en que cada vez que hay un cambio de gobierno se produce un cambio en las televisiones públicas y que hay mucha hipocresía.

"Yo no recuerdo un tiempo en el que antes de llegar al poder ya están diciendo que van a despedir a contertulios, a presentadores. Esta forma de... ¿Qué pretenden?", se preguntaba el presentador. "Porque les molesta las audiencias de los programas que están yendo contra los bulos frente a otras televisiones que están al mandato del que paga", defendía Gloria Marcos.

Después de volver a poner las palabras de Mariscal, Jesús Cintora no dudaba en volver a replicarle. "Dicen que se están riendo, ¿pero como no nos vamos a reír con semejante discurso?", aseveraba el presentador dando paso a José Miguel Villarroya, que no dudaba en defender en parte el postulado del diputado de Vox. "A mí me preocupa poco porque según la charlotada política me paga Vox así que cuando entre Vox no tengo que preocuparme", comentaba con sorna.

"Voy a romper una lanza por este señor porque al menos es honesto y dice lo que va a hacer porque luego los otros no dicen nada pero cuando entran lo hacen, este al menos ya nos avisa de que si gobiernan va a entrar con la motosierra", añadía el periodista. "Pero no, no, aquí hay una clave importante porque aquí hay contertulios que estaban con el gobierno anterior y siguen aquí. Es la realidad, yo no voy con una lista de a ver quién estaba en la etapa anterior", le replicaba Cintora como director del programa.

"Pero yo no estoy diciendo eso", le decía Villaroya. "Pero es que lo que acabas de decir que también lo hacen, no, eso de echar a los contertulios no", insistía el presentador de 'Malas lenguas'. "Pero lo que digo es que normalmente cuando hay un cambio de gobierno las caras de la televisión pública cambian en muchos programas, no digo que echen a todos los tertulianos, pero a los presentadores sí. Yo lo que creo es que la televisión pública es de todos y deberían estar todos representados, sin estar de acuerdo con un discurso impresentable al menos te dicen antemano lo que otros van a hacer sin decir nada", añadía el tertuliano.

Por último, Jesús Cintora recordaba que a él le habían echado de TVE con un gobierno liderado por Pedro Sánchez como ahora. "A mí me han echado con gobiernos variopintos, lo que no voy a permitir es que Abascal me haga la lista de contertulios", sentenciaba.