Jesús Cintora se pregunta lo que todos cuestionan de Ayuso e Iñaki López la remata así desde La Sexta

Un día más, Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de sus polémicas palabras sobre una falsa amenaza del lehendakari utilizando a ETA, ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid ha relacionado la Flotilla de Gaza con la banda terrorista. Algo a lo que Jesús Cintora e Iñaki López han contestado en sus respectivos programas.

Así coincidiendo con el regreso de 21 de los activistas españoles que fueron interceptados por el gobierno de Israel cuando la Flotilla estaba llegando a la franja de Gaza, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra ellos cuestionando su labor humanitaria después de que hace unos días en la Asamblea ya ironizara sobre los miembros de dicha expedición asegurando que se habían ido en un crucero.

"Hemos sabido que dos miembros de ETA iban en la Flotilla. No parece que sea la Flotilla de la paz porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato", soltaba Isabel Díaz Ayuso en unas declaraciones que recogía tanto 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en La 1 como 'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta.

Tras escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Jesús Cintora no se contenía con su sentencia. "Dos miembros de ETA. Yo tenía entendido que ETA ya no existe pero ETA otra vez, ETA está últimamente apareciendo igual que la kale borroka y los yihadistas en la Vuelta", comentaba de primeras el presentador de TVE.

"Yo imagino al Mosad, que es uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, sin saber quién iba en la Flotilla porque lo mismo iban los de Hamás que iban los de ETA. Yo creo que esta mujer tiene un problema serio de conocimiento, por llamarlo de alguna manera, no es posible que ETA sea tan ubicua y tan indestructible, afortunadamente el estado democrático con ayuda de todos acabó con esa organización terrorista, no puede ser que esté ETA en todas partes ni que todo el mundo sea borroko", apostillaba Javier Aroca siendo muy contundente.

🗣️ Ayuso, sobre la flotilla: "Dos miembros de ETA iban en la misma".@JavierArocaA responde: "Esta mujer tiene un problema serio de conocimiento. No es posible que ETA sea tan ubicua y tan indestructible. Afortunadamente, el Estado democrático acabó con aquella organización… pic.twitter.com/uwWh00m6qY — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 6, 2025

"¿Asistimos a una intención de criminalizar lo que es una protesta en apoyo al pueblo palestino?", cuestionaba Jesús Cintora a sus equipos. "El Madrid que representa a la señora Ayuso se ha convertido en una agencia de publicidad del sionismo. No hay ningún dirigente político en Europa al frente de ninguna comunidad autónoma, ni alcaldía ni nada que se esté destacando tanto en la defensa de las posiciones que defiende el Gobierno de Netanyahu", apostillaba Javier Aroca.

Posteriormente, tras hacerse eco también de los ataques de VOX a la Flotilla, Jesús Cintora insistía en su respuesta a Ayuso. "En todo caso serían dos ex miembros, porque es que ETA ya no existe no sé porque insistir y luego hay muchos más activistas. ¿Es coger la parte por el todo? ETA presente un día más, no hay día que no salga ETA y ETA ya afortunadamente...", concluía el presentador.

Iñaki López deja retratada a Ayuso y le da donde más puede doler

Y si Jesús Cintora no se quedaba callado en 'Malas Lenguas' en La 2, Iñaki López hacía lo propio en 'Más vale tarde'. El presentador, que ya se mostraba muy crítico con la política con lo que dijo del lehendakari, volvía a dejar mal parada a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Después de poner sus palabras de este lunes, el presentador de La Sexta era rotundo. "Es un comentario dirigido a vincular la presencia de dos miembros de ETA condenados a cárcel por actos terroristas y manchar el resto de la marcha y las manifestaciones y del sentimiento a favor de Palestina", empezaba reflexionando.

Tras ello, Iñaki López se atrevía a recordar como los creadores del PP eran franquistas y nadie se encarga de criminalizar al partido por ello. "Por ejemplo todos tenemos en mente que fueron siete ministros franquistas quienes fundaron Alianza Popular y nadie duda del carácter democrático del PP a día de hoy, no entendemos esta comparación", concluía.