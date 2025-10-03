Iñaki López y Cristina Pardo se despiden de este histórico rostro de La Sexta tras 20 años: "Es su último día"

Eran los últimos segundos de 'Más vale tarde' cuando Cristina Pardo e Iñaki López se despedían de un reportero del programa que lleva en La Sexta prácticamente desde sus inicios tras su marcha para iniciar nuevos retos profesionales.

Todo se producía cuando los presentadores de 'Más vale tarde' conectaban con Xescu Tapias para conocer la última hora de las manifestaciones propalestinas en Barcelona y cómo se estaba desarrollando la convocatoria después de que este jueves se produjeran incidentes en la ciudad condal.

"Esta manifestación multitudinaria está a punto de llegar a su destino que es la Plaza de la Carbonera. Está llegando donde está la acampada y ha transcurrido muy reivindicativa con proclamas a favor del boicot a Israel, a favor de Palestina y pidiendo la liberación de los miembros de la Flotilla", explicaba el reportero a Iñaki López y Cristina Pardo.

La despedida de Iñaki López y Cristina Pardo a Xescu Tapias tras 20 años en La Sexta

Era al acabar su crónica cuando Cristina Pardo hacía referencia a la marcha de Xescu Tapias de La Sexta. "Xescu que lleva en La Sexta casi más tiempo que el logotipo, hoy es su último día porque se va a emprender nuevas actividades profesionales, así que Xescu te deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien y nos veremos por este camino maravilloso, muchas gracias", le decía la presentadora.

"Y Xescu un abrazo muy fuerte de Andrea, que trabajó muchos años contigo y te tiene mucho cariño, te vamos a echar de menos y muchísima suerte", apostillaba Iñaki López en alusión a su mujer Andrea Ropero. Un abrazo al que se sumaba también Luis Sanabria desde el plató de 'Más vale tarde'. "Nos ha parecido que Luis Sanabria se ha emocionado amigo", aseveraba el presentador.

"Gracias Xescu muchísima suerte", insistía Cristina Pardo al ver a su compañero muy emocionado. "Muchas gracias, ha sido un placer compartir este equipo", añadía el periodista que deja La Sexta tras 20 años siendo el delegado de La Sexta Noticias en Cataluña para emprender nuevos retos profesionales.