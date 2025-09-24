Cristina Pardo solo necesita una frase para desarmar la estrategia de Ayuso respecto a su novio

Este lunes, 22 de septiembre, conocíamos que la jueza que investiga el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha decidido abrirle un juicio oral. Sobre ello han hablado en 'Más Vale Tarde' donde, Cristina Pardo se ha mostrado muy crítica con la defensa que ha hecho la presidenta madrileña de su pareja.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra González Amador por un delito contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a un grupo criminal. Así consta en un auto al que ha tenido acceso La Sexta y que han analizado en el programa vespertino de la cadena.

"Hay que ver lo que se le ha torcido la paralela que le hicieron a Amador", ironiza Iñaki López. Tras lo cual daba paso a un vídeo en que se recordaba la infinidad de veces en las que Ayuso ha defendido a su pareja. La política del PP llegó a denunciar que su novio estaba sufriendo una "inspección fiscal salvaje" e incluso llegó a asegurar que era Hacienda la que le debía a él más de 600.000 euros.

Cristina Pardo critica la estrategia discursiva de Isabel Díaz Ayuso

Además, arremetía también contra el Fiscal General del Estado, del que se preguntaba: "¿De verdad no tiene nada mejor que hacer que meter las manos en una inspección fiscal de un paisano particular?". Unas críticas a la investigación a su pareja que han servido a Cristina Pardo para recordar a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "ya no es Pedro Sánchez, es una juez".

"Si nos parece mal que el presidente del Gobierno critique a los jueces que investigan a su familia, nos tiene que parecer mal que Díaz Ayuso critique las investigaciones por el mero hecho de ir contra su pareja. Porque esto, insistimos no es Pedro Sánchez, es una jueza", sentenció Cristina Pardo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para González Amador. Mientras que, la acusación popular de PSOE y Más Madrid, piden para él cinco años de prisión.