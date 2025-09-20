Cristina Pardo da un giro de 180 grados al verdadero objetivo de Isabel Díaz Ayuso con su última polémica

No hay día que Isabel Díaz Ayuso no cope titulares. Este viernes volvió a hacerlo al acudir al acto de inauguración del curso en la Universidad de Alcalá de Henares. Lo que quizá no esperaba es que la iban a recibir entre abucheos por su posicionamiento en el genocidio de Gaza y por la infrafinanciación de su gobierno hacia las comunidades autónomas. Una polémica que abordaron Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

En su discurso, Isabel Díaz Ayuso defendió que no va a consentir "que se instrumentalicen los centros para la guerra ideológica", y llegó a catalogar las manifestaciones propalestinas como "ingeniería social" y "manipulación ideológica".

Tras escuchar sus palabras, Ramoncín fue muy duro contra la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando Cristina Pardo le daba la palabra. "A quién le puede sorprender lo que diga Díaz Ayuso si hace cuatro días dijo que Sarajevo y lo que pasó en La Vuelta eran la misma cosa, nada menos. Es que la ignorancia es muy osada y este es el mayor problema que tiene esa persona", soltaba el colaborador.

"Hay que tener mucho cuidado con las palabras y esta persona utiliza unas palabras de una manera. Ella llega ahí y ve que de pronto no están todas las personas diciéndola Ayuso cuánto te queremos, que guapa eres y eso no le debe gustar nada", añadía el cantante. "¿Tú crees? Yo tengo la sensación de que ella de alguna manera airea que el delegado del gobierno ha permitido esta concentración para victimizarse y mostrarse como una persona a la que el PSOE acosa, persigue y odia. Yo no tengo tan claro que no piense que le conviene este tipo de concentraciones", le replicaba Cristina Pardo dando por hecho que Ayuso se siente cómoda haciéndose la víctima constante.

"¿Tú no crees que esto es así y utiliza estas concentraciones a su favor?", le cuestionaba entonces la presentadora a Juanma Lamet. "Claro que es así, a Isabel Díaz Ayuso le conviene chocar contra Pedro Sánchez y le conviene chocar con su propio partido", reconocía el periodista. "La estrategia divisiva en Madrid funciona mucho mejor que en otros territorios. Los barones son casi todos moderados, Moreno Bonilla, Page, Pradales, Illa, Rueda, el único foco de crispación es Madrid", añadía el periodista de El Mundo. Asimismo, Juanma Lamet definía como "un chiste macabro" que Díaz Ayuso dijera que está en contra de la cancelación cuando acaba de intentar cancelar a los que protestan en favor de Palestina.

Era entonces cuando Cristina Pardo daba la estocada definitiva a Isabel Díaz Ayuso desmontando sus argumentos. "A mí me parece que hay un absurdo en esto que estamos analizando, porque si tú no quieres que se politicen los centros escolares o universitarios, ¿por qué está un político inaugurando el curso universitario?", preguntaba la presentadora. "Que vaya otra persona, que no vaya un político y que ni siquiera acepte ir porque sino se está politizando de entrada", aseveraba.

"¿Pero qué es politizar?, politizar es inclinarte hacia un partido", respondía Beatriz de Vicente. "Pero en cualquier caso, me da igual, ella dice que no quiere que se politice, pues entonces que no inaugure un político el curso universitario ni el escolar", sentenciaba Pardo. "Es la ley del embudo porque aquí en los edificios oficiales de Madrid hemos visto como se proyectaba la bandera de Israel después de los terribles atentados de Hamás, sin embargo no estamos viendo el mismo reconocimiento por parte de 65.000 víctimas palestinas", concluía Iñaki López.