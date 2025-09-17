Iñaki López deja sin salida a Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, en La Sexta: muestra su mentira en pantalla

En los últimos días, Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid ha generado una gran polémica después de asegurar que los manifestantes propalestinos que boicotearon la última etapa de La Vuelta en la capital eran "gentuza" que estaba "rompiendo la convivencia". Este miércoles, Iñaki López y Cristina Pardo conectaban con él en 'Más vale tarde' para abordar toda la actualidad.

"Vamos a recordar unas palabras suyas en un desayuno informativo de hace un par de días que han generado mucha polémica", le advertía Iñaki López antes de emitir las declaraciones que dio a Andrea Ropero llamando "gentuza" a esos manifestantes.

"Ya hemos notado que es una cuestión que incomoda al PP, pero no sé si hasta el punto de que todo un secretario general del PP en Madrid llame gentuza a las decenas de miles de personas que participaron en esta protesta porque excepto un connato de activistas agresivos luego hubo decenas de miles de personas, no sé si quiere matizar a quién se refiere con lo de gentuza", le soltaba Iñaki López.

Tras ello, Alfonso Serrano no dudaba en contestar. "Lo de 3.000 no lo dije yo, lo dijo su compañera. Yo creo que es muy entendible. Desde que pasó la vuelta por el País Vasco y de que determinados colectivos abertzales y de kale borroka han intentado boicotear La Vuelta nosotros hemos manifestado que la gente tiene derecho a manifestarse de manera pacífica, lo hemos visto en la gente con las banderas y pintadas en la carretera aprovechando la visibilidad, para ellos todos mis respetos. Para mí lo que es gentuza es la gente que deliberadamente boicoteó y lo logró una prueba ciclista", se explicaba el segundo de Díaz Ayuso.

"La gente que boicoteó a unos ciclistas que nada tienen que ver con un conflicto bélico, que no son responsables de nada y que se representan a sí mismos no a ningún país. Gente que puso en riesgo la integridad de esos profesionales con chinchetas, intentando tirarles de las bicis y sacarles de la carretera e imágenes que recuerdan a etapas pasadas. Esa gente que utiliza la violencia para mí si son gentuza", sentenciaba Alfonso Serrano ante Iñaki López y Cristina Pardo.

Iñaki López deja retratado a Alfonso Serrano por lo que dijo de la kale borroka

Después, Cristina Pardo se dirigía a él para preguntarle por lo que dijo de que tenían pruebas de que las personas que estaban en las protestas eran de la kale borroka y el yihadismo. "¿Más allá de la información que publicó el diario El Mundo ustedes tienen pruebas? Lo digo porque el Ministerio del Interior lo ha desmentido", le decía la presentadora. "Nosotros nos hicimos eco de informaciones periodísticas que ustedes que son periodistas saben que muchas veces hay que hacer caso no tanto a la información oficial sino a la de sus compañeros y yo me remito a eso. Es evidente que en las etapas del País Vasco había gente del entorno de ETA y es cierto que grupos abertzales vinieron en autobuses y lo hemos vuelto a ver hoy en algún medio de comunicación", le respondía.

"Y yo de lo que tengo pruebas es de la mentira del delegado el Gobierno que en una reunión previa con los municipios afectados por el trazado de La Vuelta les comprometió y prometió un dispositivo de seguridad que luego brilló por su ausencia. No había esos policías y esa es la prueba más palpable de que el gobierno era parte interesada en que esta vuelta ciclista se boicoteara", añadía Alfonso Serrano.

"Entonces para que a mí me quede claro, ustedes no tenían pruebas", le replicaba Cristina Pardo. "No, no yo lo que hice fue hacerme eco de lo que había aparecido en los medios de comunicación y señora Pardo comprenderá usted que con los antecedentes que tenemos con este presidente, entre creer a su Gobierno y un medio de comunicación yo siempre voy a poner en tela de juicio lo que dice el Gobierno", contestaba Serrano.

"Es que la frase era suya, tenemos pruebas de que era kale borroka", le contradecía Iñaki López. "Yo no creo que lo dije así Iñaki, no manipules, te voy a pedir que no...", le contestaba Alfonso Serrano mientras los presentadores se le echaban encima para decirle que tenían sus declaraciones. Y tras emitirlas se le escuchaba decir precisamente que dijo que tenían pruebas. "A no ser que sea usted redactor de El Mundo a quién se refiere usted con tenemos pruebas, ¿las tienen? Porque hay dos detenidos y uno es italiano y otro español sin antecedentes y no sabemos donde están las pruebas de la participación de la kale borroka", le espetaba Iñaki López dejándole completamente retratado.

A lo que Alfonso Serrano trataba de defenderse diciendo que "yo me refería a las pruebas que habíamos leído en los medios de comunicación y me parece muy bien que ustedes crean al Gobierno, permítanme a mí no creerla, creo que tengo derecho a no creerla cuando el presidente nos ha mentido en muchos temas. Y señor López yo no he hablado de un autobús de vascos como si fuesen bultos sospechosos, no manipule mis palabras, yo digo que hay una información de fuentes policiales que han localizado a sectores juveniles vinculadas a la kale borroka", le replicaba el secretario general del PP al presentador de La Sexta.