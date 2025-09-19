Ramoncín solo necesita 10 letras y una palabra para señalar el mayor problema que tiene Isabel Díaz Ayuso

Este viernes, Isabel Díaz Ayuso ha sido recibida entre abucheos en la Universidad de Alcalá de Henares por la infrafinanciación de la comunidad de Madrid a las universidades y por su posición con Israel ante el genocidio en Gaza. Y Ramoncín no se ha cortado nada con su sentencia en 'Más vale tarde'.

Ante las críticas que ha recibido, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en lamentar que se produzcan ese tipo de ataques y ha dejado claro que no va a consentir "que se instrumentalicen los centros para la guerra ideológica", y ha catalogado las manifestaciones como "ingeniería social" y "manipulación ideológica".

Unas declaraciones que a Ramoncín no le han gustado nada, y que ha resumido en apenas una palabra y diez letras: ignorancia. "A quién le puede sorprender lo que diga Díaz Ayuso si hace cuatro días dijo que Sarajevo y lo que pasó en La Vuelta eran la misma cosa, nada menos. Es que la ignorancia es muy osada y este es el mayor problema que tiene esa persona", empezaba diciendo el cantante.

"Desde luego además cuando no está el ventrílocuo al aparato falla casi siempre", apostillaba en clara alusión al pinganillo y las órdenes de Miguel Ángel Rodríguez. "Es buenísimo que los niños sepan lo que es un genocidio, es buenísimo que los niños aprendan compasión, piedad y que sepan lo que es el dolor. Y es buenísimo que desde la educación sepan que hay formas de vivir sin hacer daño a los demás y eso es lo que se supone que es la política. ¿Desde cuando la universidad no es política?", proseguía destacando el colaborador.

"Hay que tener mucho cuidado con las palabras y esta persona utiliza unas palabras de una manera. Ella llega ahí y ve que de pronto no están todas las personas diciéndola Ayuso cuánto te queremos, que guapa eres y eso no le debe gustar nada", sentenciaba Díaz Ayuso. "¿Tú crees? Yo tengo la sensación de que ella de alguna manera airea que el delegado del gobierno ha permitido esta concentración para victimizarse y mostrarse como una persona a la que el PSOE acosa, persigue y odia. Yo no tengo tan claro que no piense que le conviene este tipo de concentraciones", apostillaba Cristina Pardo.