Ramoncín no puede mirar para otro sitio tras retirarse España de Eurovisión y lanza la pregunta que todos se hacen

Este martes no se habla de otra cosa más que de la decisión de RTVE de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa. Así, 'Más vale tarde' llevaba el asunto a su mesa de debate con Ramoncín dejando bien claro lo que piensa sobre esto y fijándose en varios detalles.

"Esto va a ser un enorme debate sobre que sí y que no. Si vamos al Mundial pero no vamos a Eurovisión, pero yo creo que esto son gestos que en este momento son totalmente necesarios, es que no se puede mirar para otro sitio, es imposible", empezaba señalando el colaborador.

Tras ello, Ramoncín se refería a algo de lo que se está hablando mucho estos días sobre lo que pasó con Rusia al ser expulsada de todas las competiciones internacionales y como con Israel en cambio no se ha hecho. "Todo el mundo se hace esa pregunta de por qué Rusia si e Israel no, es normal que la gente se la haga. Habrá quien pueda dar explicaciones geoestratégicas pero no tiene ningún sentido. Luego hay muchos deportistas rusos que compiten sin bandera", aseveraba.

A lo que Iñaki López ponía sobre la mesa una de las claves de por qué hay cosas que no se hacen con Israel. "La cosa es si estamos dispuestos a que esto nos suponga mucho dinero porque hay que tener claro que suspender los contratos militares con Israel, que España tiene medio centenar, nos va a costar dinero", comentaba el presentador.

Ramoncín en 'Más vale tarde'.

"Al final todo esto está pasando por una cuestión de dinero. Tenemos que concluir aquí que aquellos que están a favor de seguir con Israel como si nada es por una cuestión de dinero, que yo lo creo. Me pongo las gafas para todo el resto de mi vida porque si el mundo lo único que importa ya es el dinero estamos perdidos, ya no llegamos a ningún sitio, se acaba el tema moral, de la justicia, los repartos equilibrados de la riqueza. Soy un naif lo sé, lo digo como si fuera tonto", sentenciaba Ramoncín. "Ojalá estuviéramos todo el día funcionando en base a nuestros principios pero lamentablemente no es así", le contestaba Cristina Pardo.

Después, 'Más vale tarde' conectaba con Gonzalo Bernardos para saber si el no acudir a Eurovisión puede suponer un coste para RTVE y por tanto para los ciudadanos. Y el economista no dudaba en exponer como el festival le genera mucha audiencia a RTVE y la cuestión es si el certamen está en riesgo sin el presupuesto que pone cada año nuestra televisión.