Pedro Ruiz dice de un modo tan claro lo que piensa de la salida de España de Eurovisión y la permanencia de Israel

Ha sido, sin duda, la noticia de este martes 16 de septiembre. El Consejo de Administración de RTVE acordó por mayoría la propuesta de su presidente, José Pablo López, de no participar en Eurovisión si la Unión Europea de Radiodifusión no expulsa a Israel.

De esta forma, España se convierte en el primer país del Big Five en abandonar el certamen en caso de que Israel continué en él. Aunque no es el primer país en hacerlo, ya que, antes que el nuestro, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia ya habían anunciado su marcha. La decisión del Consejo de Administración de RTVE se tomó por 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Las reacciones a esta histórica decisión no se hicieron esperar. Desde políticos hasta artistas, así como rostros del mundo de la comunicación, dieron su opinión sobre el anuncio de RTVE. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido Pedro Ruiz, quien ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa.

Pedro Ruiz da su opinión sobre la decisión de RTVE

A través de su cuenta de X, el presentador ha escrito lo siguiente: "Lo diré de un modo sencillo y personal…". Tras lo cual dejaba clara su posición: "Si yo tuviera que representar a un país cantando en Eurovisión y participara el Israel de Netanyahu… me negaría a ir. No iría", sentencia Pedro Ruiz.

Habrá que esperar a diciembre para ver qué pasa finalmente. Será entonces cuando la UER decida si Israel participa o no en Eurovisión. De hacerlo, España no estará este año en el festival ni tampoco lo retransmitirá. Teniendo en cuenta que somos uno de los países que más dinero aporta al certamen, lo pondría en una situación muy complicada.