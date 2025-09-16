Joaquín Prat admite su apatía con ciertos contenidos de 'El Tiempo Justo' tras el sermón de Pedro Ruiz

Este martes, Pedro Ruiz ha vuelto a un plató de Telecinco tras muchos años sin pisar la cadena. Lo ha hecho por deferencia a Joaquín Prat y el cariño que le tenía a su padre tal y como ha confesado nada más sentarse en el plató de 'El tiempo justo'. Y es que no hay que olvidar que el presentador y actor ha sido muy crítico con Mediaset en los últimos años.

"¿Esa entrevista con Toñi es la última vez que estuviste aquí en Telecinco en el año 2019?", le preguntaba Joaquín Prat tras ver unas imágenes de él junto a Toñi Moreno en 'Viva la vida'. "Sí, hace ese tiempo. Estoy aquí por ti, por la amistad de mucho tiempo y por tu padre", le dejaba claro Pedro Ruiz antes de que el presentador le diera las gracias por el cariño que le demostró a su familia cuando acudía cada día a ver a su padre al hospital cuando estuvo agonizando durante dos meses.

Durante la entrevista en 'El tiempo justo', Joaquín Prat ha querido saber cuál era la visión de Pedro Ruiz sobre la sociedad y el momento que vivimos. "Yo creo que estamos viviendo un momento de gran descaro y donde cuando mandan determinadas personas en determinados países ya se entiende que la escala del mérito está bastante rota y hemos de defendernos porque el mundo se mantiene porque hay gente buena que se pelea con eso, sobrevive y sigue haciendo las cosas bien a pesar de lo que vemos todos los días en el Telediario, que es la mayor droga que hay", destacaba el invitado.

Y cuando Joaquín Prat le preguntaba por la clase política de España, Pedro Ruiz era contundente. "Es vergonzoso de parte de todos ellos. Me borré de la política, me interesó en la transición porque todos los hombres y mujeres del momento empujaban hacia la luz, ahora están todos empujando hacia la sombra y que la gente reaccione sin pensar y yo me niego y creo que está estropeando una parte muy importante del esfuerzo que hicieron los que trajeron la transición. Este momento es lo peor que yo he visto nunca y me da vergüenza verlo", sentenciaba.

Joaquín Prat deja claro que no le gustan algunos contenidos de 'El tiempo justo'

Pero además, Joaquín Prat se atrevía a hacerle una pregunta a Pedro Ruiz sobre la televisión actual y sobre lo que le parecía 'El tiempo justo' que podría ponerle en jaque sabiendo lo que piensa el actor y presentador de Mediaset. "Bueno, yo he sido muy crítico con esta casa y también muy elogioso cuando lo merece. No voy a entrar, hay que ser educado cuando a uno le reciben", empezaba contestándole.

"Yo creo que la televisión, incluida la pública, que la pública siempre es un elemento del poder en todo el planeta, no hablo de España. Todas las televisiones públicas tienen tres elementos en común: Goebbels, Kafka y Al Capone que es doctrina, confusión y trinque. Todas las televisiones públicas, la catalana, la inglesa, la tailandesa porque para eso están. Y las privadas están para el negocio y como la democracia acaba siendo la dictadura del dinero también hay muchas connotaciones y conspiraciones con el poder", reflexionaba el invitado.

"Yo creo que hace falta ahora que hay tanto negro hace falta que haya programas blancos, no digo blancos insípidos, pero entre tanto barullo el primero que apueste por el blanco terminará destacando. Habrá que tener paciencia pero todo el rato lo mismo si siempre haces lo mismo acabarás en el mismo sitio, hay que escuchar, hay que tener concordia y ponerse en el lugar del otro. Tú puedes pensar distinto que yo, aquella señora de allí también, pero yo os invito a una paella", concluía Pedro Ruiz.

Era entonces cuando Joaquín Prat no se reprimía al cuestionar algunos contenidos de su programa. "A mí lo que me reconcilia con mi profesión es poder darle a un señor de Jaén, como hoy ha sucedido, que nunca ha tenido un minuto de televisión la posibilidad de demandar que le ayuden a que su hermana, que es una persona vulnerable y que necesita ayuda, reciba precisamente ayuda. Esa labor de servicio público a mi me reconcilia con este trabajo. Hay otros aspectos, lo tengo que reconocer, de la actualidad o de los contenidos de este programa que pff... pues mira...", soltaba el presentador dejando claro que le importaban poco o no le interesaban algunos de esos contenidos.