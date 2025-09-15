Pedro Ruiz tiene meridianamente claro que las protestas en La Vuelta "no es el camino" y así lo argumenta

Solo faltaba Pedro Ruiz por dar su opinión a la gran polémica de este fin de semana: las protestas propalestinas que han boicoteado la Vuelta ciclista a España. Este domingo, 14 de septiembre, la etapa final fue cancelada en Madrid, ante las masivas manifestaciones que impidieron a los ciclistas avanzar en el recorrido.

Pedro Ruiz, siempre muy claro a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas, por muy polémicos que sean, lo ha vuelto a hacer. A través de su cuenta de X, el presentador se ha mostrario contrario a las manifestaciones, aunque reconoce apoyar el motivo de la protesta, que es denunciar el genocidio en Gaza.

Pedro Ruiz, contrario a las protestas durante la Vuelta

"La violencia de los manifestantes que impidieron el fin de la Vuelta a España les mancha. Acaban haciendo cosas como las que reprueban. Violencia callejera contra la violencia detestable no es camino", ha sentenciado Pedro Ruiz en su cuenta de 'X'.

La violencia de los manifestantes que impidieron el fin de la Vuelta a España les mancha. Acaban haciendo cosas como las que reprueban. Violencia callejera contra la violencia detestable no es camino. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 15, 2025

"No comparto la obstinación de los manifestantes en boicotear la Vuelta a España", publicó en otro mensaje anterior el actor. Si bien acto seguido añadía: "Apoyo la protesta pero la pueden hacer en cualquier otro lugar sin poner en riesgo a los corredores". De esta forma, Pedro Ruiz considera que las protestas se deberían haber hecho en otros lugares.