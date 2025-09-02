Con una palabra califica Pedro Ruiz lo que ha hecho Pepa Bueno con Pedro Sánchez en RTVE

Este lunes, 1 de septiembre, Pepa Bueno regresó al Telediario 2 de TVE tras más de una década desde su marcha. Lo hizo, además, por todo lo alto: entrevistando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, aunque tuvo una buena aceptación por parte del público, con un 13,2% de share que ascendió al 13,5% durante la entrevista, no pudo ni con Vicente Vallés ni con Pablo Motos.

'Antena 3 noticias 2' lideró la noche con un 18,2% de cuota de pantalla y 1.780.000 espectadores, frente al 13,2% y 1.381.000 espectadores del informativo de Pepa Bueno. Mientras que 'El Hormiguero', cuya primera parte coincidió con la entrevista a Pedro Sánchez, se alzó con un excelente 21,1% de share y 2.347.0000 espectadores, con la visita de Bertín Osborne y la intervención de Sergio Ramos.

Estos datos de audiencia han servido al siempre crítico Pedro Ruiz para sentenciar la entrevista de Pepa Bueno al jefe del Ejecutivo. '"El Hormiguero' le pudo al presidente en La 1. Tiene más tirón el entretenimiento que la política cansina. Esto se puede ver como un rayito de esperanza", escribe el escritor en su perfil de X, donde es asiduo.

Por otro lado, Pedro Ruiz ha publicado también una parodia en su cuenta de Instagram de la entrevista de Pedro Sánchez. El cómico se mete en la piel del presidente de un modo satírico y recrea la charla con Pepa Bueno. Y, para acabar, verbaliza que ha sido "excesivamente incisiva".

Esto es algo que se ha destacado por el público de forma generalizada. Y es que Pepa no dejó nada en el tintero y planteó las preguntas que había que plantear por incómodas que resultaran para Sánchez. Se entiende así que a Ruiz le pareció que la periodista fue punzante y contundente en su entrevista.

Pedro Ruiz y Rosa Villacastín: dos opiniones distintas a la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez

Una opinión muy distinta a la que tuvo otra de las periodistas más activas en redes sociales, Rosa Villacastín, quien sí estuvo pendiente de la entrevista, y celebró el regreso de Pepa Bueno a la cadena pública. "Creo que el presidente del Gobierno debería conceder más entrevistas, incluso a aquellos que le insultan, porque tiene tablas y educación para conseguir que se miren en su propio espejo. Y Pepa Bueno, pisando fuerte", escribió Villacastín en su cuenta de X.

Por lo general, los usuarios de la citada red social aplaudieron la intachable profesionalidad de la presentadora. Y es que, para los que pensaban que el presidente iba a recibir un "masaje" por parte de la periodista, estaban muy equivocados. Pepa realizó preguntas incisivas, le lanzó más de un zasca y sacó a colación algunos de los escándalos que le han salpicado en los últimos meses.