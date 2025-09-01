Muchos han captado lo mismo durante la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en el 'Telediario' de TVE

Pepa Bueno ha regresado este lunes al 'Telediario 2' como directora y presentadora trece años después de su último informativo y de dejar la cadena pública. La periodista ha vuelto por todo lo alto con una entrevista a Pedro Sánchez.

Una entrevista que lejos de ser un masaje ha servido para callar bocas después de que en los últimos días desde los sectores de la derecha y la ultraderecha se atacara a Pepa Bueno por rendirse ante Pedro Sánchez en su primer día en TVE. Y es que desde el principio, la presentadora ha dejado claro que no iba a quedarse callada cuando el presidente del Gobierno no respondiera a lo que le preguntaba.

Así, durante toda la entrevista Pepa Bueno no ha parado de hacer repreguntas y de protagonizar momentos de choque con Pedro Sánchez. De hecho, nada más arrancar no dudaba en recriminarle al presidente del Gobierno que haya estado un año sin conceder una sola entrevista.

"Gracias por conceder esta entrevista a TVE. Hace un año que no concede una entrevista Presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar, va a estar más disponible esta temporada?", le cuestionaba Pepa Bueno de primeras.

En un momento de la entrevista, Pepa Bueno no ha dudado en tirar de hemeroteca y recordar lo que Pedro Sánchez decía en 2017 a Mariano Rajoy al no aprobar los presupuestos generales dejando claro que si no podía aprobar "su principal ley tiene como obligación constitucional que someterse a una cuestión de confianza y si la pierde no tendrá excusa para convocar elecciones anticipadas". "Eso que vale para el señor Rajoy, ¿no vale para usted?", le cuestionaba la presentadora poniéndole contra las cuerdas.

La audiencia sentencia la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez

Y como cabía esperar, la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en TVE ha generado un sinfín de reacciones y son muchos los que no han dudado en alabar la profesionalidad de la presentadora y de dejar claro que lejos de hacerle un masaje ha sido incisiva en sus preguntas y repreguntas con el presidente del Gobierno demostrando que no está al dictado del ejecutivo.

Muy buena entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez. — Jordi Évole (@jordievole) September 1, 2025

Muy acertada, profesional y bastante contundente esta entrevista a #PedroSanchezRTVE



Lejos del masaje, Pepa Bueno no deja escaparse al Presidente sobre las cuestiones más convulsas y manifiestas de su Gobierno y gestión del Estado. Hacía tiempo que no veía algo así (en esta TV) pic.twitter.com/J0C79pB9ol — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 1, 2025

La entrevista a #PedroSánchezRTVE a cargo de @PepaBueno es un ejemplo que deberían seguir todas las televisiones públicas. Todos los temas duros e incómodos formulados sin anestesia, con el rigor y la dureza que esos temas requieren... Que cunda el ejemplo pic.twitter.com/XT23fuSRfJ — Agustín Martínez 🔻🇪🇦 (@Agus_Martinez58) September 1, 2025

La supuesta sanchista Pepa Bueno empieza la entrevista dándole un ZASCA al presidente Pedro Sánchez por su falta de entrevistas #PedroSánchezRTVE pic.twitter.com/MSW59Igcbz — Rafael García López (@rafaglaf99) September 1, 2025

Pepa Bueno no decepciona como periodista.



No veo una entrevista masaje a Pedro Sánchez como algunos esperaban en el Telediario de La 1.



Ella insiste con el caso Koldo-Ábalos-Cerdán, con el fiscal general imputado y con lo de Begoña Gómez y el hermano.#PedroSánchezRTVE pic.twitter.com/ujoxSFoW5y — Á.L.J. 🫒 (@Alvarolpzjmnz) September 1, 2025

Me está encantando cómo está conduciendo la entrevista Pepa Bueno.



Está siendo muy profesional y haciendo preguntas claras y directas al presidente Pedro Sánchez #PedroSanchezRTVE — M 📺 (@casasola_89) September 1, 2025

Pepa Bueno ha empezado la entrevista a Sánchez con este elegante pero directo tirón de orejas. Menos mal que esto iba a ser un masaje para Sánchez. #PedroSanchezRTVE

pic.twitter.com/wE58PaKM2R — Roberto Brunete 🏳️‍🌈 (@RobertoBrunete) September 1, 2025

La entrevista que está haciendo @PepaBueno al Presidente @sanchezcastejon es lo que se espera de un/a periodista con rigor. #PedroSánchezRTVE pic.twitter.com/UtHpKUOULv — Carlos 🇪🇸🇪🇺🏳️‍🌈 🔻 (@culturpop) September 1, 2025

“Un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta a una entrevista.”



Primera frase de la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez. Para los que decían que iba a ser un masaje. #PedroSánchezRTVE — Mario (@PiedrafitaMario) September 1, 2025

Amo a @PepaBueno creo que está brutal, preguntando de forma incisiva y siendo la voz de toda España #PedroSánchezRTVE — Fertxu Serrano® (@FertxuSerrano) September 1, 2025

Pepa Bueno siendo una profesional poniendo a Pedro Sánchez contra las cuerdas, como debe ser.



En Telecinco, TeleMadrid o Antena no verás esto con Feijóo, Abascal, Ayuso ya que les comen el culo sin parar.#PedroSanchezRTVE — ivi C 🌹💪🏼 (@IvanCalvo_9) September 1, 2025

Qué gusto ver a Pepa Bueno en la televisión pública. Los que se esperaban un masaje a Sánchez se habrán llevado un chasco #pedrosanchezrtve — Adolfo Arias (@adolfoarias_) September 1, 2025

Pepa Bueno esta haciendo una gran entrevista. Pedro Sanchez ha dado la cara. Sin faltar al respeto y con un discurso,más o menos, coherente. Espero que mas dirigentes politicos hagan lo mismo#PedroSánchezRTVE — Fran (@Franky_ando) September 1, 2025

Lo que se está viviendo hoy con la entrevista a #PedroSánchezRTVE por parte de Pepa Bueno, es una masterclass de periodismo.

Preguntar, repreguntar, rebatir.



El periodismo, no hay que olvidarlo, es el 4to poder del estado. — Iván L. 🏳️‍🌈🍂 (@IviLosada14) September 1, 2025

Pepa Bueno está siendo una gran periodista con Sánchez. #PedroSanchezRTVE Entrevista dura y preparada. Sánchez está demacrado. ¿ Le compensa el cargo ? — Rafa del Olmo 🍏 (@rafadelolmog) September 1, 2025

Ejemplo de periodismo útil, pedagógico e incisivo la entrevita al presidente @sanchezcastejon en @rtve abordando la actualidad y todas las polémicas de forma directa y sin ambages. Una conversación entre adultos para una audiencia adulta. Enhorabuena @PepaBueno #PedroSanchezRTVE pic.twitter.com/hpAnbC1uHp — LukaES (@LukaEurovision) September 1, 2025

Creo que @Pepabueno ha dejado claro que la entrevista a #PedroSánchezRTVE, no era ningún masaje.

Es que además pienso que a @sanchezcastejon no le ha servido políticamente para nada esta entrevista, salvo para una cosa hacer que se vea la independencia de @rtve — Jose Gabriel Alcázar Noguera (@JoseGAlcazar) September 1, 2025