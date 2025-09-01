Muchos han captado lo mismo durante la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en el 'Telediario' de TVE

Pepa Bueno ha regresado este lunes al 'Telediario 2' como directora y presentadora trece años después de su último informativo y de dejar la cadena pública. La periodista ha vuelto por todo lo alto con una entrevista a Pedro Sánchez.
Una entrevista que lejos de ser un masaje ha servido para callar bocas después de que en los últimos días desde los sectores de la derecha y la ultraderecha se atacara a Pepa Bueno por rendirse ante Pedro Sánchez en su primer día en TVE. Y es que desde el principio, la presentadora ha dejado claro que no iba a quedarse callada cuando el presidente del Gobierno no respondiera a lo que le preguntaba.
Así, durante toda la entrevista Pepa Bueno no ha parado de hacer repreguntas y de protagonizar momentos de choque con Pedro Sánchez. De hecho, nada más arrancar no dudaba en recriminarle al presidente del Gobierno que haya estado un año sin conceder una sola entrevista.
"Gracias por conceder esta entrevista a TVE. Hace un año que no concede una entrevista Presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar, va a estar más disponible esta temporada?", le cuestionaba Pepa Bueno de primeras.
En un momento de la entrevista, Pepa Bueno no ha dudado en tirar de hemeroteca y recordar lo que Pedro Sánchez decía en 2017 a Mariano Rajoy al no aprobar los presupuestos generales dejando claro que si no podía aprobar "su principal ley tiene como obligación constitucional que someterse a una cuestión de confianza y si la pierde no tendrá excusa para convocar elecciones anticipadas". "Eso que vale para el señor Rajoy, ¿no vale para usted?", le cuestionaba la presentadora poniéndole contra las cuerdas.
La audiencia sentencia la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez
Y como cabía esperar, la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en TVE ha generado un sinfín de reacciones y son muchos los que no han dudado en alabar la profesionalidad de la presentadora y de dejar claro que lejos de hacerle un masaje ha sido incisiva en sus preguntas y repreguntas con el presidente del Gobierno demostrando que no está al dictado del ejecutivo.
