Si algo caracteriza a Rosa Villacastín es que no tiene pelos en la lengua para mojarse sobre cualquier asunto y posicionarse alto y claro también en política. Y así lo ha vuelto a constatar tras ver la comentadísima entrevista que Pepa Bueno ha realizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día de su regreso al 'Telediario 2' de TVE 13 años después.

Con preguntas incisivas, algún zasca y desmontando de un plumazo a aquellos que imaginaban que la periodista de RTVE ejercería un "masaje" al líder del PSOE, Pepa Bueno se ha coronado con una entrevista en varios momentos incómoda para el presidente, y ejerciendo una intachable profesionalidad no dejándose ningún asunto en el tintero, que ha sido muy aplaudida en redes sociales.

Entre algunas de las reacciones más sonadas en 'X' está la de la veterana periodista del corazón, que no ha dudado en exponer su firme opinión en un rotundo tuit. "Creo que el Presidente del Gobierno debería conceder más entrevistas, incluso a aquellos que le insultan, porque tiene tablas y educación para conseguir que se miren a su propio espejo", ha manifestado sobre Pedro Sánchez tras concederle a Bueno su primera entrevista en más de un año.

Además, Rosa Villacastín se ha sumado al atronador aplauso de muchos espectadores celebrando la vuelta de Pepa Bueno tras estrenarse con su primer 'Telediario' en La 1, y para ello ha utilizado dos incontestables palabras: "Y Pepa Bueno, pisando fuerte", se ha limitado a sentenciar la periodista.