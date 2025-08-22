Rosa Villacastín se corona con lo que pide hacer ante la lamentable polémica de Elías Bendodo

Si hay algo que ha demostrado Rosa Villacastín es que no se muerde la lengua ante nada ni ante nadie. Y es lo que ha vuelto a demostrar con la polémica abierta entre Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y la directora de Protección Civil, Virginia Barcones.

Cabe recordar que este jueves, el político del PP, cruzó los límites de la guerra entre el PP y el PSOE por los incendios que han asolado a España y las acusaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Y es que Elías Bendodo se atrevió a tachar a la directora de Protección Civil como "una pirómana más" y pidiendo al Gobierno que se entere "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional".

"¿Cómo puede decir toda una directora de Protección Civil que hubo sobredimensionamiento? Cuándo un gobierno autonómico ha agotado sus recursos, acude al central para que mande medios, pero no debería ser así, el Gobierno debería ofrecerlos antes de que tengamos que pedirlos. Este es el ADN del Gobierno, soberbia y si necesitan ayuda que la pidan", añadía Elías Bendodo en unas declaraciones ante la prensa que han generado un auténtico revuelo y sobre las que Rosa Villacastín ha clamado alto y claro.

🔴 ÚLTIMA HORA | @eliasbendodo acusa a la directora general de @proteccioncivil de ser "una pirómana más": "Se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos y así es imposible dar solución a los problemas"



🔗 https://t.co/kYj3vhUjRk https://t.co/cz35uKkJPR pic.twitter.com/g3SQYIc7In — Radio 5 (@radio5_rne) August 21, 2025

Así, Rosa Villacastín no ha dudado en apoyar a Virginia Barcones. "Pido el apoyo de toda la gente de bien para La Jefa de Protección Civil, a quien Bendodo, llamó pirómana, después de lo cual el @PP la está crucificando a base de insultos. No sé si por ser mujer o por su excelente trabajo para intentar apagar los incendios", escribía en su cuenta de "X".

Un mensaje que acumula miles de interacciones con otras periodistas mostrándole también su apoyo a la directora de Protección Civil y condenando las palabras de Elías Bendodo como es el caso de Rosa María Artal.