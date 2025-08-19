Rosa Villacastín utiliza dos palabras, pero qué dos, para sentenciar a Javier Ruiz y Jesús Cintora en TVE

'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas' están siendo, junto a 'La Hora de la 1' de Silvia Intxaurrondo, los buques insignia de TVE. Entre los fieles seguidores de ambos programas se encuentra Rosa Villacastín, quien ha alabado la forma en la que los espacios de Javier Ruiz y Jesús Cintora tratan la información política.

'Mañaneros 360' está en su mejor momento de audiencia. El pasado mes de julio consiguió liderar su franja con un excelente 13,1% de share de media, su mejor dato desde su estreno. Por su parte, 'Malas lenguas' está siendo la gran revelación de las tardes de TVE, primero con su edición de La 1 y, posteriormente, con su salto a La 2. Un éxito que contrasta con el batacazo de 'La Pirámide', que ya ha sido retirado de la cadena pública ante sus flojos datos de audiencia.

Rosa Villacastín ha hecho uso de sus redes sociales para hacer un alegato en favor de ambos programas. "Periodismo puro: 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas'. Sí se puede hacer información política sin caer en la mentira o la manipulación. Es la mejor manera de que los espectadores tengan su propia opinión, basada en datos reales", ha escrito la periodista en su cuenta de X.

Periodismo puro: @MananerosTVE y @MalasLenguasLa2 . Si se puede hacer información política sin caer en la mentira o la manipulación. Es la mejor manera de que los espectadores tengan su propia opinión, basada en datos reales. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) August 18, 2025

Rosa Villacastín, gran defensora de Javier Ruiz y Jesús Cintora

Rosa Villacastín es una de nuestras periodistas más veteranas. Y, aunque ya está jubilada y retirada de la televisión, donde fue asidua colaboradora de diversos programas, es muy activa en redes sociales. Su cuenta de X se ha convertido en su mayor altavoz a la hora de decir lo que piensa sobre diversos temas. Pese a que su carrera profesional estuvo dedicada a la crónica social y al periodismo del corazón, en los últimos años ha puesto de manifiesto que también la interesa la política.

De hecho, esta no es la primera vez que la periodista alaba el programa de Javier Ruiz. El pasado mes de julio, también a través de su perfil de X, hizo un llamamiento a la audiencia: "No os perdáis 'Mañaneros 360', presentado por Javier Ruiz, el mejor programa informativo de la televisión".

También se pronunció Rosa Villacastín sobre la llegada de Jesús Cintora a las tardes de TVE. El pasado 9 de abril, la comunicadora escribió lo siguiente: "Qué alegría la vuelta de Jesús Cintora a La 2. Te deseo todo lo mejor, te lo mereces por tu honradez profesional".