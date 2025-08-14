La sorprendente determinación de TVE con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto es festivo nacional por ser el día de la Asunción de la Virgen. Es posiblemente uno de los días en los que más fiestas hay por toda nuestra geografía. Y como es habitual las cadenas de televisión darán descanso a su parrilla habitual. Aunque TVE si que mantendrá su programación matinal con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz.

Así, como lleva siendo habitual desde hace tiempo, TVE si que mantendrá su apuesta por los directos en su parrilla matinal a diferencia del resto de cadenas. Es decir, mientras Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta si cancelarán sus programas matinales habituales y apostará por la parrilla de festivos y de fin de semana con reposiciones, La 1 si que ofrecerá sus espacios matinales.

De esta manera, TVE seguirá informando en directo de toda la última hora de los incendios que están asolando España y que están afectando a localidades como Ourense, León y Cáceres. Unos fuegos que ya están siendo considerados los peores de la historia de nuestro país.

Es decir, La 1 emitirá este viernes su programación matinal habitual con el 'Telediario matinal' con Sirún Demirjian y Álex Barreiro a partir de las 7:00 horas mientras que a las 8:30 horas será Silvia Intxaurrondo quién tome el relevo con una nueva entrega de 'La hora de La 1'.

Por su parte, a partir de las 10:30 horas serán Miriam Moreno y Javier Ruiz quienes se pongan al frente de una nueva edición de 'Mañaneros 360' para abordar toda la actualidad de última hora en directo. Una apuesta que ya llevó a cabo TVE el año pasado ofreciendo tanto 'La Hora de La 1' como 'Mañaneros' e incluso el extinto 'Ahora o nunca'.

Eso sí, mientras la programación matinal de TVE seguirá con normalidad, la cadena pública si que cambiará su programación de tarde, por lo que no emitirá ni 'Malas Lenguas', ni 'Valle Salvaje' ni 'La Promesa' ni tampoco 'Aquí la tierra' pues en su lugar ofrecerá triple sesión de cine ("Quédate a mi lado", "City of angels" y "El padre de la criatura").

Así queda la programación de La 1 este viernes 15 de agosto:

7:00h - 'Telediario Matinal'

08:30h - 'La Hora de La 1'

10:35h - 'Mañaneros 360'

15:00h - 'Telediario 1'

15:35h - 'Deportes 1'

15:40h - 'El Tiempo'

15:50h - Sesión de tarde "Quédate a mi lado"

17:50h - Sesión de tarde: "City of Angels"

19:35h - Sesión de tarde: "El padre de la criatura"

21:00h - 'Telediario 2'

21:40h - 'Deportes 2'

21:50h - 'La suerte en tus manos'

22:00h - 'Viaje al centro de la tele: La noche temática'