Javier Ruiz sentencia con toda claridad lo que muchos creen del veto del PP y Vox a los musulmanes en Jumilla

Javier Ruiz arrancaba este jueves la tertulia política de 'Mañaneros 360' haciéndose eco de la polémica propuesta del Ayuntamiento de Jumilla prohibiendo las celebraciones religiosas musulmanas en instalaciones deportivas municipales.

"PP y Vox prohíben por primera vez fiestas musulmanas. Lo han hecho en Jumilla con legislación que lo que dice es que han de defenderse los valores tradicionales. Esto es literalmente lo que se adopta, lo que se vota y lo que nueve concejales del PP compran al único concejal de Vox. Lo que tenemos hoy está siendo denunciado por xenofobia legislativa y está siendo defendido por el PP como una forma de proteger el deporte porque lo que no se admite es que se rece en un polideportivo donde la comunidad musulmana donde se reunía", empezaba explicando Javier Ruiz en su programa.

Tras ello, Javier Ruiz ponía sobre la mesa como todo vuelve a estallar en Murcia. "Esto ocurre en Murcia, de nuevo, territorio Torre Pacheco, y de nuevo con la carta de la inmigración sobre la mesa. Esta es hoy la clave y el debate de todo esto, se está legislando contra una religión, se está legislando contra musulmanes, un millón de españoles profesan esa religión, ¿hay una discriminación por credo y una defensa de lo que se dicen valores tradicionales?", se preguntaba el presentador.

El análisis pormenorizado de Javier Ruiz sobre la polémica de Jumilla

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Después, Javier Ruiz se levantaba de su asiento para dirigirse al pantallón y explicar con datos lo que está sucediendo. "Lo primero que tuvimos y vimos fue la norma que planteaba Vox, échenle un vistazo. Esa norma decía que había que prohibir la celebración pública de la 'Fiesta del cordero' u otras conmemoraciones ajenas a nuestras tradiciones, decía literalmente que era una práctica cultural ajena a España, insisto pese que un millón de españoles profesan la religión musulmana, ¿ajena a qué al cristianismo?", seguía preguntándose el presentador.

"Esto es lo que Vox planteaba. ¿Qué ha ocurrido? Esto ha sido transformado después y el PP redacta una nueva normativa con Vox defendiendo esto. Vox que es quién estaba tras Torre Pacheco, Vox es ahora quien vuelve a incendiar Murcia. El PP ha cambiado esa norma y lo que se dice ahora es que se insta a promover actividades culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales. ¿De qué se está hablando? ¿De cristianismo? El PP dice que esto no va contra nadie", proseguía explicando el periodista.

Una enmienda aprobada por PP y Vox en Jumilla, Murcia, veta las celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas



Así, 'Mañaneros 360' se hacía eco tanto de lo que dicen juventudes de Vox en Jumilla como la teniente alcalde de Jumilla del PP que aseguraba que ellos en ningún momento han utilizado la palabra prohibición. "Es cierto que la comunidad islámica y la prohibición no aparece pero también es cierto que solo afecta a un colectivo, al musulmán. Lo que tenemos hoy es una legislación que solo afecta a un colectivo y se puede prohibir por motivos de orden público, pero el rezo no parece ser la gran amenaza al orden público, no hay nada ni más privado ni más respetuoso que el rezo. Y no ha habido ni ha habido jamás ningún problema en esa población, Vox parece haber impuesto su agenda al PP y lo que se está viviendo es que la defensa del PP es que esto se hace por la defensa del deporte", sentenciaba Ruiz.

"El PP está diciendo a esta hora que es inaceptable que se les presente como un partido xenófobo pero es que votan con un Vox que lo que está diciendo es justo lo contrario, está defendiendo su xenofobia diciendo que España va a ser siempre cristiana, literalmente dice Jumilla haciendo historia", concluía Javier Ruiz antes de seguir escuchando a los tertulianos de 'Mañaneros 360'.