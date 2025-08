Pedro Piqueras da una lección magistral y se fija en un detalle inapelable sobre el odio a los inmigrantes en TVE

Javier Ruiz sorprendía este miércoles al conectar en 'Mañaneros 360' a todo un maestro del periodismo: Pedro Piqueras. Así, el que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco' hasta diciembre de 2023, daba el salto al programa matinal líder de la televisión para analizar uno de los temas candentes de la actualidad: el odio a los inmigrantes.

Así, Javier Ruiz le preguntaba a Pedro Piqueras por este asunto después de las imágenes virales de como un grupo de bañistas en una playa de Granada retenía por la fuerza a los migrantes que llegaban en patera. "Hoy tenemos esta sensación de que se está sembrando una imagen de criminalidad entre los inmigrantes, de personas a detener y hoy esta es la cuestión si está cundiendo en la calle una cierta criminalización de lo que explica el milagro económico de este país, la inmigración", empezaba señalando el presentador de 'Mañaneros 360'.

"El hombre que les ha contado todas estas noticias hoy es el hombre al que le vamos a pedir lectura y análisis, no información sino análisis y valoración. Pedro Piqueras, ya sabes que en esta tradición que empieza a ser de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, Pedro hemos recurrido a ti", le decía de forma irónica a su compañero. "Muchas gracias, me estaba aburriendo un poquito", le recogía el guante Piqueras.

Tras ello, Pedro Piqueras reconocía que el tema de la inmigración es un "asunto peliagudo". "Yo le llamo a esto el virus del odio que se ha extendido a través de las redes desde hace mucho tiempo, no solo en España, es un brote contra la inmigración que se extiende desde la pólvora y tienen un valedor en EEUU que es Donald Trump", empezaba diciendo el periodista.

"De esas imágenes que has puesto me llaman la atención dos cosas. Una es la división que se produce en la sociedad como consecuencia del virus del odio. Y lo peor de todo es que creo que es algo que está creciendo", insistía Piqueras. "¿Pedro es un virus del odio que se está inoculando y financiando o es espontáneo?", le preguntaba Javier Ruiz. "No, no es espontáneo, no sé como se financia, podemos suponerlo pero no es algo que surja gratuitamente, las redes se están llenando de llamadas al odio", le contestaba él.

"Es como lo de Torre Pacheco. El virus del odio se ha propagado y hay mucha violencia. Yo estuve en Torre Pacheco el día anterior a la paliza del hombre, yo fui a una conferencia sobre el agua y pude ver que era una zona de secano absoluta que ahora se ha convertido en la huerta de Europa por muchas razones. Una es el agua por el trasvase del Segura y la otra la llegada masiva de inmigrantes, que llegan contratados. Los inmigrantes son absolutamente necesarios, es absurdo pensar que hoy en día se pueda recoger el melón sin que haya inmigrantes cortándolo con el calor que hace", exponía Pedro Piqueras.

🔵Un grupo de bañistas retiene por la fuerza a migrantes llegados a una playa de Granada



La profunda reflexión de Pedro Piqueras sobre la inmigración y el odio

Después, Piqueras recalcaba como "está creciendo el pensamiento ultra en toda Europa, hay un nuevo orden mundial patrocinado desde que Donald Trump llega al poder". "Es penoso ver que desde una postura de fuerza que hace pensar en otras épocas de la historia se permite chantajear a Europa. Me parece penoso y sobre todo me parece penoso que no nos demos cuenta de que esté produciéndose eso y que pesen más las redes sociales que la verdad y los datos reales", sentenciaba el periodista.

Asimismo, Pedro Piqueras destacaba que todo esto económicamente no beneficiará a nadie pero políticamente salen victoriosos los ultras. "Sale beneficiado el autoritarismo que nada tiene que ver con la democracia", añadía. "¿Piqueras tú que hoy te estrenas en esto de los medios, estamos fallando los medios de comunicación?", le cuestionaba Javier Ruiz. "Está fallando todo el mundo, pero sobre todo la política. El asunto de la inmigración es tan grave y tan difícil que exige tanto esfuerzo por parte de todos que exigiría acuerdos entre los partidos mayoritarios, es un tema de Estado y no se ven avances en ese sentido y lo veo realmente muy complicado. Es tan importante el mundo de la inmigración que deberíamos poner en marcha programas para solucionar todo esto", proseguía diciendo.

"Yo creo que deberíamos ponernos en el lugar de los inmigrantes, son seres humanos que salen de zonas de guerra y de catástrofe donde Europa ha invertido muy poco, tienen hambre y vienen a hacer los trabajos que nosotros no hacemos. Es difícil porque está todo muy polarizado", concluía Pedro Piqueras.