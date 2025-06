Preguntan a Pedro Piqueras si regresará a la televisión tras su adiós en Mediaset y así contesta: "Lo tengo clarísimo"

El anuncio de la jubilación de Pedro Piqueras, que presentó su último 'Informativos Telecinco' en diciembre de 2023, supuso un duro golpe para la audiencia, que se quedaba sin uno de los mayores referentes del periodismo en nuestro país. Ahora, año y medio después de su adiós a la televisión, el albaceteño aclara si volvería en un futuro.

Pese a su retirada de la pequeña pantalla, Pedro Piqueras no ha abandonado el periodismo. Continúa dando charlas y convenciones, pero por puro placer. Además, también ha acudido a podcast como el de Alex Fidalgo, 'Lo que tú digas', o a programas como 'El Hormiguero' de Antena 3 o 'TardeAR' de Telecinco. E incluso ha publicado recientemente un libro, 'Cuando ya nada es urgente'.

El presentador acudió el pasado 11 de junio a la IV edición de los Premios Berlanga al Humor, donde forma parte del jurado. Allí fue preguntado por los reporteros de Europa Press por una posible vuelta a la televisión. Su respuesta fue contundente: "No volvería, no. Jamás. Lo tengo clarísimo. No soy una persona de volver atrás en lo que he hecho antes; he pasado de un sitio a otro, pero nunca he vuelto a hacer lo que hice en un momento anterior".

Pedro Piqueras explica el motivo por el que no volvería a la televisión

Aunque reconoce que "a veces sí me lo han ofrecido, en este caso la decisión la tenía tomada desde hace 4 años, fue largamente meditada. Tenía que encontrar un sustituto bueno, y cuando se dieron todas las circunstancias pude decir adiós y abrazarme con mi gente". "Sí quiero desaparecer un poco de la televisión", confesaba, aunque asegura que "he tenido alguna propuesta, pero no encajaba con mi forma de ver las cosas. No volvería a hacer nada, no vamos a fastidiar lo que hemos hecho bien", sentencia.

Fue durante su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, donde Pedro Piqueras explicó lo que le llevó a jubilarse a los 68 años. "Cuando percibes que no eres el mismo de antes, cuando se te hace rutinario, cuando piensas que es mejor irte tú a que te echen y antes de que el público se de cuenta", reconoció en el programa de Antena 3.

"Estuve entre cuatro o cinco años pensándolo. Yo pensaba que tenía que prepararme para ese momento fatal que es la jubilación. Prepararme es empezar a hacer cosas que me gustaban. Navegar a vela, tocar el piano…", asegura. Además, también confesó que su marcha fue fácil porque sabia que se quedaba un gran profesional al frente de 'Informativos Telecinco': "Salir bien significaba que te ocupe el puesto alguien que va a hacerlo muy bien. A mi me preguntaron y dije Carlos Franganillo".