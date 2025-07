Javier Ruiz desmonta de un plumazo a Vox y se fija en un detalle inapelable tras señalar a Iñaki Williams

En las últimas horas, la extrema derecha está poniendo en el foco a Iñaki Williams, el nuevo capitán del Athletic Club de Bilbao después del discurso que ha hecho el hermano de Nico Williams al celebrar ser el primer negro en ser capitán del equipo vasco. Una guerra entre Vox y el futbolista sobre la que se ha pronunciado Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

Para empezar, el programa de TVE se hacía eco de las declaraciones de Iñaki Williams respondiendo a los continuos ataques que le han hecho desde la ultraderecha. "Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi si no en España, es importante para nosotros", recalcó el futbolista en rueda de prensa.

Tras ver las declaraciones del capitán del Athletic de Bilbao, Javier Ruiz recogía sus palabras. "Iñaki Williams dice vamos a callar bocas a la ultraderecha, eso es todo lo que dice", exponía el presentador de 'Mañaneros 360'. "Vox que dice que no es ultraderecha se ha dado tan por aludida que el partido político señala a un ciudadano, en este caso Iñaki Williams", añadía el periodista.

"Una formación política en su cuenta oficial cargando contra un ciudadano particular", recalcaba. "Vox dice que los españoles están hartos de millonarios. Recordemos que Iñaki Williams es español, el color de su piel es distinto, pero su pasaporte es el mismo. Él es español, pero Vox dice que los españoles están hartos de...", proseguía diciendo Javier Ruiz dejando retratado al partido de Santiago Abascal.

"Hay dos cuestiones importantes aquí. Vox paga todo esto con dinero de todos los españoles, también de Iñaki Williams, cuando señala a periodistas o a deportistas, esos deportistas son los que le pagan la subvención pública a Vox, Vox está utilizando el dinero público para cargar contra los que se lo pagan. ¿Pero más allá de esto estamos en una estrategia de criminalización de raza? ¿Esto qué es?", sentenciaba Javier Ruiz. "Esto es el resultado de la idiotez de toda esta gente, Williams nace en Bilbao, es que parece que nos cuesta entender que un español pueda ser negro o pueda ser oriental", apostillaba Luis Arroyo.