Así ha sido el regreso de Jesús Cintora a 'Malas Lenguas' en TVE con una firme denuncia por los incendios

Tras unas vacaciones más que merecidas, Jesús Cintora ha retomado los mandos de 'Malas Lenguas' este lunes 18 de agosto reapareciendo en la primera entrega del magacín en La 1. Y el presentador no ha evitando arrancar zambulléndose en los asunto de máxima actualidad, concretamente pronunciándose sobre la oleada de incendios. Así, el periodista ha dedicado su primera aparición de la temporada a los vecinos afectados por el fuego con un gesto de denuncia.

Tras ser sustituido durante dos semanas por Aida Bao, el comunicador ha puesto punto y final a su tiempo de descanso para volcarse con la actualidad cuando aún quedan semanas para que muchos espacios de la parrilla inicien oficialmente el nuevo curso televisivo. Y su entrada no ha sido nada discreta, pues el presentador se ha reencontrado con la audiencia con cubo de fregona en mano.

Jesús Cintora regresa a 'Malas Lenguas' condenando la situación de los afectados por los incendios

"Con cubos como estos hay localidades donde hay vecinos intentando que las llamas no devoren su vivienda. Localidades como San Vicente en Valdeorras, en Ourense, donde nos cuentan que no ha ido nadie", ha comenzado denunciando Jesús Cintora nada más arrancar la emisión de este lunes, dejando claro su tono de denuncia sobre la situación que muchos afectados por los incendios están viviendo.

🔥 La extensión que ha ardido es equivalente a la isla de Mallorca según el sistema Copernicus de la UE



👉 "Una superficie inimaginable", explica @Alberbel en #MalasLenguas pic.twitter.com/Gdq7rtoPxD — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 18, 2025

"Hay en España trabajando militares y bomberos, pero hay zonas donde no están llegando los efectivos", ha puntualizado entonces el conductor de 'Malas Lenguas' que se desplazaba entonces hasta la localidad de Ourense para conocer la última hora de la mano de uno de sus reporteros. "Nadie vino ni para intentar sofocar el fuego ni para llevarse a los vecinos", ha explicado el enviado del programa, denunciando el riesgo al que están sometidos los vecinos.

Más tarde, una mujer que ha perdido su casa en el fuego se sinceraba con Jesús Cintora y la audiencia poniendo palabras al sufrimiento de todos los afectados. "Todos los recuerdos, toda una vida trabajando para esto. Ningún camión de bomberos, ningún helicóptero, nada", denunciaba la entrevistada junto a las imágenes de su hogar calcinado.

"Hay gente que ha decidido salir con cubos y con mangueras para salvar sus viviendas. Gente que paga sus impuestos para que lleguen los efectivos", señalaba justo a continuación el presentador, visiblemente asombrado. "Salen con cubos por fruto de la desesperación y de la solidaridad, porque echar una mano en ambos casos probablemente no sea lo más recomendable",añadía Jesús Aroca.

"Hay quien se pregunta por qué hay dinero para gastar en otras cosas, pero luego tienes que jugarte la vida con un cubo en contra del llamamiento que hacen las autoridades", terminaba señalando Jesús Cintora, reafirmándose en su condena a la desesperación que muchos están viviendo ante el avance del fuego y la escasez de medios y planes de actuación para ayudar a las zonas más afectadas.