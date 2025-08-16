El importante cambio que anuncia TVE con Jesús Cintora en su vuelta a 'Malas Lenguas' la próxima semana

Tras la forzosa despedida de Aida Bao el pasado jueves después de haber llevado a 'Malas Lenguas' a anotar sus mejores datos en la sobremesa de La 1; TVE ya anuncia el regreso de Jesús Cintora al programa de actualidad y que desmiente bulos tras dos semanas de vacaciones.

Así, Jesús Cintora retomará su puesto desde el lunes 18 de agosto como director y presentador de 'Malas Lenguas' tras el buen hacer de Aida Bao, cuyo futuro por ahora en TVE es incierto.

Por otro lado, TVE confirma su apuesta de la semana pasada y retira definitivamente 'La pirámide' de la parrilla de tarde de La 1 y mantendrá la emisión de 'Malas Lenguas' en simulcast en La 1 y en La 2 a partir de las 19:20 horas justo después de 'La Promesa'.

De esta manera, 'Malas Lenguas' seguirá emitiéndose en La 1 de 15:55 a 17:20 horas. Y después de 'La Promesa' se ofrecerá tanto en La 1 como en La 2 entre las 19:20 y las 20:30 horas. Mientras que a partir de las 20:30 horas, el formato de Jesús Cintora pasará a emitirse de forma exclusiva en La 2 bajo la marca 'Malas Lenguas al cuadrado' pues La 1 mantendrá 'Aquí la tierra'.

Jesús Cintora (@JesusCintora) regresa el lunes, 18 de agosto, a 'Malas lenguas' (@MalasLenguasLa2).



🔸A las 15:55 h en @la1_tve y, después de #LaPromesa, en La 1 y en @la2_tve pic.twitter.com/ggvUM35Mdz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 16, 2025

Con esta decisión, parece que TVE mantendrá su apuesta por ofrecer el segundo bloque de 'Malas Lenguas' en simulcast a la espera de ver como quedará configurada su parrilla los días que La Vuelta de el salto a la programación de La 1.

Asimismo, de cara a septiembre, TVE ya trabaja en la producción de 'Directo al grano', un nuevo espacio de actualidad producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media y que presentará Marta Flich. Este nuevo magacín aún no tiene hora ni cadena fijada, de modo que bien podría ocupar el hueco del primer bloque de 'Malas Lenguas' en La 1 u ocupar el puesto del formato de Jesús Cintora en La 2.