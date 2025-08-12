TVE retira definitivamente 'La Pirámide' esta semana y redobla su apuesta por 'Malas Lenguas'

TVE sorprendía este lunes al anunciar a última hora que cancelaba la emisión de 'La Pirámide', el concurso que presenta Itziar Miranda, y en su lugar ofrecería un programa especial de 'Malas Lenguas' en simulcast en La 1 y en La 2 justo después de 'La Promesa'.

Pero lo que parecía algo temporal se alargará durante toda esta semana. Así, TVE anuncia que esta apuesta por ofrecer el segundo bloque de 'Malas Lenguas' de forma simultánea en La 1 y en La 2 se repetirá tanto el miércoles como el jueves.

Una estrategia que toma TVE después de que este lunes 'Malas Lenguas' anotara un 8,7% y 703.000 espectadores en su primer bloque en La 1 y que posteriormente la segunda parte que se emitió en simulcast marcara un 6,5% y 431.000 espectadores en La 1 y un 3,8% y 257.000 seguidores en La 2.

De esta manera, como ya hiciera este lunes, el programa que está presentando Aida Bao en sustitución de Jesús Cintora, ofrecerá su primer bloque en La 1 entre las 15:55 y las 17:20 horas. Y posteriormente, 'Malas Lenguas' volverá a la parrilla de La 1 de 19:15 a 20:30 horas en simulcast en La 2, mientras que la última media hora del formato se emitirá de forma exclusiva en la segunda cadena mientras La 1 mantiene 'Aquí la tierra'.

Cabe recordar que este martes ya estaba previsto que 'La Pirámide' y 'Aquí la tierra' desaparecieran de la parrilla de La 1 por la retransmisión del partido de pretemporada entre el WSG Tirol y el Real Madrid, que también afectará a los horarios de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Asimismo, se espera que el viernes La 1 apueste por emitir cine durante toda su tarde al tratarse de un festivo nacional por el día de la Asunción de la Virgen.

Con este movimiento, parece que el futuro de 'La Pirámide' parece sentenciado después de no haber conseguido hacerse un hueco en la complicada franja de tarde siguiendo los pasos de 'La familia de la tele'. En este sentido, el concurso de Itziar Miranda acumula una media del 5,6% y 376.000 espectadores con sus 15 entregas emitidas.

Habrá que esperar para ver si 'La Pirámide' regresa en algún momento a la parrilla de La 1, si cambia de horario o si terminará muriendo en La 2 como ya pasó con 'El cazador'. Y también queda por ver si la estrategia de emitir 'Malas Lenguas' en ambas cadenas se hace permanente al menos hasta la emisión de La Vuelta o de la llegada del concurso 'Trivial Pursuit'.