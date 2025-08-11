TVE cancela 'La Pirámide' y toma una inesperada decisión con 'Malas Lenguas' este lunes en La 1

TVE anuncia un cambio de última hora en su programación de tarde de este lunes 11 de agosto. Así, la La 1 anuncia una emisión especial de 'Malas Lenguas' con Aida Bao en lugar de 'La pirámide' de Itziar Miranda.

Así, La 1 emitirá este lunes 11 agosto ambos bloques de 'Malas lenguas'. El primero como siempre se ofrecerá de forma exclusiva en la cadena principal de 15:55 a 17: 20 horas. Mientras que el segundo tramo se emitirá de forma excepcional este lunes en simulcast en La 1 y en La 2 a partir de las 19:20 horas justo cuando acabe 'La Promesa'.

🚨 ATENCIÓN, hoy HORARIO ESPECIAL



📲 #MalasLenguas con @aidabaopena:



🔵 A las 15:55h en La1

🔴 En La1 y La2 después de La Promesa en simulcast



¡OS ESPERAMOS! pic.twitter.com/lT0fAbQvqs — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 11, 2025

Con esta decisión, La 1 cancela este lunes la emisión de 'La Pirámide', el concurso presentado por Itziar Miranda, que desde su estreno hace tres semanas no logra hacerse un hueco en la programación de la cadena pues apenas se ha movido entre el 5 y el 6%.

Este movimiento llega después de saberse que este martes, La 1 tampoco emitirá ni 'La Pirámide' ni 'Aquí la tierra' debido a la emisión del partido de pretemporada entre el Tirol y el Real Madrid. De esa forma, si todo sigue como está estipulado, el concurso de Itziar Miranda solo ofrecerá dos entregas esta semana el miércoles y el jueves pues cabe recordar que el viernes 15 de agosto es festivo nacional y toda la parrilla de tarde de La 1 descansará.

Por otra parte, con esta decisión TVE sigue potenciando su apuesta por 'Malas Lenguas', después de que el formato de actualidad que está conduciendo estas semanas Aida Bao en sustitución de Jesús Cintora anotara su mejor semana de emisiones regulares desde junio (8,6% de cuota).