RTVE anuncia una suspensión de 'La Pirámide' y 'Aquí la Tierra' la próxima semana por un cambio de última hora

'La Pirámide' y 'Aquí la Tierra' harán una pausa sus emisiones en La 1 el próximo martes 12 de agosto debido a un inesperado reajuste de su programación que TVE ya ha anunciado este mismo sábado. La cadena acogerá finalmente el encuentro amistoso entre el WSG Tirol y El Real Madrid en Austria a partir de las 19:00 horas, justo después de la entrega habitual de 'La Promesa', que tendrá que concluir también unos minutos antes.

Se trata de un cambio de planes de última hora, debido a que este encuentro amistoso ya iba a ser emitido en abierto por el Real Madrid TV, el canal oficial del club. De esta forma, La 1 levantará por completo su franja horaria que peores audiencias ha registrado en las últimas semanas, y acogerá así el partido que servirá al equipo blanco para calentar motores antes de la nueva temporada de LaLiga.

Por lo que 'La Pirámide' volverá a quedarse fuera de la programación como ya ocurrió el pasado 23 de julio debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Girona 2025. Esto se debe a que el concurso conducido por Itizar Miranda comienza a las 19:15 horas, coincidiendo de lleno con el arranque del partido amistoso. Una decisión también motivada por los pobres datos de audiencia que ha cosechado desde su estreno.

El @realmadrid pisa suelo austriaco.



⚽️ Partido amistoso WSG Tirol - Real Madrid, el martes, 12 de agosto, a las 19:00 horas en @La1_tve. pic.twitter.com/oieYMGyg3z — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 9, 2025

Este viernes 8 de agosto, el nuevo concurso de La 1 consiguió un 5% de cuota de pantalla y 319.000 espectadores, uno de sus peores registros desde su estreno. Pero no será el único formato afectado por esta inesperada reestructuración, ya que 'Aquí la tierra' también tendrá que prescindir de su emisión, que suele arrancar a las 20:10 horas.

Este encuentro amistoso con el WSG Tirol es el último partido antes del debut del conjunto blanco en LaLiga contra el Osasuna, que tendrá lugar el próximo martes 19 de agosto. Será el último cara a cara entre clubes después sin contar el partido a puerta cerrada que celebraron este viernes contra el Leganés, y una forma de medir fuerzas antes de su entrada en el torneo nacional de fútbol.